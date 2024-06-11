"Город-призрак" для боев и полигон для танков: как Литва готовится к размещению немецких военных вблизи Беларуси

„Это можно называть военным городком, поскольку его население будет в десять раз больше, чем в Руднинкай, где проживает около полутысячи человек“, - говорит командующий Центром боевой подготовки им. генерала Раманаускаса полковник Римантас Ярмалавичюс, который проводил экскурсию для журналистов. Он указывает на его будущее расположение:
„Перед вами участок земли площадью около 40 гектаров. Здесь будут построены все казармы, все многофункциональные здания“, - указывает полковник на пустое поле и добавляет:
„Конечно, было бы неплохо увидеть что-то уже над землей. Однако, прежде чем мы начнем работать на земле, нам нужно проделать большую работу под ней“, - отмечает Римантас Ярмалавичюс.
Прежде там не было ничего кроме леса, теперь на этой площади полностью вырублены деревья и выкорчеваны пни. На все ушло три месяца.
Третья фаза заключается в разминировании территории, которую СССР использовал для испытаний авиабомб во время Холодной войны. Тендер на эти работы выиграла британская компания, рассказал офицер.
„Британская компания выполняет всю расчистку, все разминирование, а затем наши национальные инженеры просто проверяют, насколько хорошо выполнено разминирование. Так что они случайным образом выбирают от 5-ти до 10% проверяемой земли“, - сказал полковник.
По другую сторону дороги от городка будет находится вертолетная площадка.
По его словам, недавно Литва получила утвержденные требования по инфраструктуре от немецкой стороны.
В Литовской армии ожидают, что в ближайшие два месяца будет подписан контракт на строительство казарм и других объектов инфраструктуры, например, спортзалов. Также туда будут прокладывать водо- и электроснабжение. Основную часть работ планируют завершить в 2025 году.
Полковник также подчеркнул, что вблизи есть исторические объекты, которые обойдет стройка. Они останутся открыты для посещения.
„Есть остатки старых деревень, несколько кладбищ, есть даже место восстания против царской России в 1863 году. Место битвы находится в этой области“, - рассказал литовский офицер.
Стрельбища и „город-призрак“
„В этом районе у нас будет много полигонов для боевых стрельб“, - говорит полковник Ярмалавичюс, показывая на карту на Рудининском полигоне.
Однако с этим районом была проблема, заключавшаяся в том, что там пролегает воздушный коридор для гражданской авиации. Так его пришлось „переместить немного севернее“, - пояснил он.
По его словами, на территории возведут зоны для испытания стрелкового оружия, артиллерии на расстояние до 12 км, для бронетехники и „город-призрак“ для тренировок боев в урбанистических условиях.
„Если говорить о боевой стрельбе, то ее смогут вести как минимум два батальона одновременно. Если говорить о маневрах, то этот район позволяет маневрировать численностью до батальона.“, - отмечает Ярмалавичюс.
Что касается площади испытания, то „расстояние зависит от того, насколько большой пороховой заряд артиллерии вы используете. Так что этих 12 км вполне достаточно для тренировок с HiMARS“, объясняет полковник.
Еще один „главный и самый большой полигон называется многофункциональным“, говорит Ярмалавичюс.
„Он предназначен для танков, боевых машин пехоты. Его ширина составляет около 1,5 километра, а длина - 3,5 километра, на нем много мишеней и движущихся полос. Совсем рядом с многофункциональным стрельбищем находится еще одно - для тяжелых пулеметов“, - добавил он.
Для учений в городских условиях будет построена площадка. Для этого литовцы изучают опыт других европейских стран. В частности, сам Ярмалавичюс побывал в немецком учебном городке Übungsstadt Schnöggersburg, который является крупнейшим в своем роде в Европе.
Офицер признался, что остался впечатлен его масштабами и точностью.
„Он, прежде всего, огромен… И включает в себя пригороды, промышленные районы, фермерские поселения, Чайнатаун с контейнерами в центре города, с маленькими узкими изогнутыми улочками, отели, жилые районы, реку, пересекающую город с пятью съемными мостами…“, - рассказал офицер.
„Я бы сказал, чтобы немецкая инженерия меня поразила“, - заключил он.
На границе с потенциальным врагом
„От южной границы 11 километров“, - указал Ярмалавичюс журналистам.
Офицер пошутил, что случайно по Беларуси не ударят. При этом подчеркнул, что при выборе территории приоритетом поиска было большое и малонаселенное пространство, а не близости к границе.
Темпами работы литовцев по подготовке инфраструктуры восхищались в частной беседе представители Бундесвера. Один из них сказал, что приехал в начале недели, а к концу уже был заметный результат. Другой иронизировал, что у немцев могут уйти годы на строительство дорог.
Однако учитывая соседство с Россией и Беларусью, можно сказать, что у литовцев чрезвычайно высокая мотивация.
Ранее министр обороны Германии Борис Писториус, подписывая в декабре прошлого года дорожную карту размещения немецкой бригады в Литве, сказал, что это является „проектом-маяком для новой эры“. Он отметил, что „агрессивная политика России является большой угрозой“ для Европы.
„Мы должны быть готовыми ко всему“, - добавил тогда он.