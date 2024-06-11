"Город-призрак" для боев и полигон для танков: как Литва готовится к размещению немецких военных вблизи Беларуси

„Это можно называть военным городком, поскольку его население будет в десять раз больше, чем в Руднинкай, где проживает около полутысячи человек“, - говорит командующий Центром боевой подготовки им. генерала Раманаускаса полковник Римантас Ярмалавичюс, который проводил экскурсию для журналистов. Он указывает на его будущее расположение:

„Перед вами участок земли площадью около 40 гектаров. Здесь будут построены все казармы, все многофункциональные здания“, - указывает полковник на пустое поле и добавляет:

„Конечно, было бы неплохо увидеть что-то уже над землей. Однако, прежде чем мы начнем работать на земле, нам нужно проделать большую работу под ней“, - отмечает Римантас Ярмалавичюс.