Годовой доклад президента: мы больше не можем искусственно делить, раскалывать и сортировать Литву

Согласно Конституции, президент выступает в Сейме с ежегодными докладами, в которых обсуждает положение страны, важнейшие события во внутренней и внешней политике Литвы. Такие доклады традиционно зачитываются руководством страны во время весенней сессии парламента.
Ниже приводим текст его выступления.
Дорогие жители Литвы!
Уважаемые члены Сейма!
Мы собрались здесь после недавнего празднования 20-летия нашего членства в Европейском союзе и НАТО.
Мы собрались как достойные и мужественные граждане Литвы — свободного и независимого государства, ставящего перед собой и другими высокие цели.
Последние 15 месяцев мы жили в атмосфере выборов. Мы голосовали на выборах советов и мэров самоуправлений, президентских выборах и выборах в Европейский парламент.
Избиратели выслушали кандидатов, а самое главное – оценили, насколько их слова соответствуют делам. И они тоже сказали свое слово.
Осталось дождаться выборов в Сейм, и все важнейшие институты страны обновят свои полномочия. Избранным политикам необходимо будет работать. Но – в каком направлении?
Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны сначала честно и точно оценить, где мы сейчас находимся.
Годовщины нашего членства в Европейском союзе и НАТО подчеркнули достижения, которыми мы действительно можем и должны гордиться.
Работа, проделанная в прошлом, – наши усилия по обеспечению верховенства права, подъему экономики страны, участию в строительстве единой демократической Европы, укреплению региональной и национальной безопасности вместе с нашими союзниками – принесла свои плоды.
Никогда прежде в Литве не создавалось столько материальных благ. Никогда прежде голос современного Литовского государства не звучал так громко на международной арене. Никогда прежде наша страна не имела столько конкретных гарантий безопасности, утвержденных не только в Брюсселе, Вашингтоне и Мадриде, но и в Вильнюсе. И никогда прежде мы не были так солидарны, как в последние годы, когда Украина нуждалась в нашей помощи.
За последние двадцать лет мы обрели большую уверенность в собственных силах. Сегодня мы не боимся мечтать и добиваться большего, выходить за пределы своих возможностей.
Мы точно можем, когда хотим. Или когда нет другого выхода. Мы многократно доказали это в условиях кризисов. Вместе мы преодолели испытания пандемией коронавируса, ростом цен на энергоносители и нелегальной миграцией. Уверен, что вместе мы сможем преодолеть и будущие кризисы.
Однако только этого недостаточно в жизни государства. Мы не можем сосредоточить всё свое внимание на тушении пожаров, игнорируя их первопричины.
Проблемы в сфере национальной безопасности, правопорядка, социальной политики, здравоохранения, образования, транспорта и многих других областях мы должны решать до того, как они достигнут критических масштабов. До того, как начнут разрушаться мосты. До того, как тракторы наводнят улицы Вильнюса. До того, как учителя объявят забастовку. До того, как судьи, прокуроры или полицейские начнут массово покидать свои рабочие места. До того, как люди, изнуренные постоянным уходом за родными, прибегнут к отчаянным мерам.
Мы больше не можем искусственно делить, раскалывать и сортировать Литву. Не должно быть Первой, Второй или Третьей Литвы. Мы не можем списывать целые регионы или группы людей как ненужный балласт. Мы не должны воспринимать общение с жителями Литвы как рождественский обход их домов.
Хватит разделений. Это выгодно только нашим противникам.
Литва всегда была одной и неделимой. Когда мы все вместе стояли на Балтийском пути, когда стремились восстановить независимость и когда защищали свою свободу, нас вели вперед общие цели и идеалы.
Для того чтобы продолжать расти и процветать, Литва должна противостоять центробежным силам. Мы должны противостоять искушению изолироваться в социальных пузырях и обвинять друг друга.
Мы должны разговаривать друг с другом, слышать друг друга и стремиться к общему согласию. Именно искренний диалог является основой более сильного, безопасного и уважающего человека государства.
Нам необходимо такое государство. Государство, которое солидарно создает и делится своими благами, а не направляет их выборочно нескольким избранным. Государство, которое повернется лицом к людям – прежде всего к тем, кто нуждается в помощи и поддержке.
Только достигнув этой цели, мы сможем задействовать весь потенциал страны – всех ее жителей. Тогда не придется удивляться, что бедность, разочарование и недоверие к государственным структурам передаются из поколения в поколение. Не придется удивляться, что избиратели голосуют не так, поддерживают не тех или вообще не участвуют в голосовании.
Наш долг – делать больше и лучше для обеспечения будущего, в котором мы будем чувствовать себя спокойно и в безопасности. Этого никогда не будет без справедливого распределения общественных благ.
Сегодня Литва всё еще борется с неравенством доходов. Серьезной проблемой остаются большие различия между регионами. Качество государственных услуг во многих местах неудовлетворительно, а доступность – очень неравномерна.
В такой ситуации трудно требовать, чтобы все жители Литвы несли равную ответственность за свою страну. Некоторые из них просто не могут. Не могут, потому что им приходится постоянно бороться за собственное достоинство, достоинство своих детей и других родных.
Поэтому создание государства всеобщего благосостояния – это не какая-то неопределенная, туманная абстракция. Государство всеобщего благосостояния начинается там, где предпринимаются усилия по сокращению неравенства. Там, где государство целенаправленно стремится заботиться о наиболее уязвимых членах общества – и в результате оно само становится сильнее.
Мне приятно отметить, что цели построения государства всеобщего благосостояния всё чаще находят свое отражение в политической повестке дня страны. Растет понимание того, что во многих случаях нужно лишь сделать несколько дополнительных шагов. Больше политической воли. Меньше неконструктивного упрямства и закулисных игр.
Я верю, что сокращение неравенства со временем станет одной из основных задач в большинстве сфер общественной жизни.
Нам уже удалось сократить разрыв между самым высоким и самым низким уровнем оплаты труда с семи до шести раз. В ближайшем будущем мы должны еще больше приблизиться к среднему показателю по ЕС, который составляет пять раз.
Одним из важнейших изменений за последние пять лет стало соглашение о повышении пенсий более быстрыми темпами, чем рост средней заработной платы. Коэффициент замещения – соотношение средней пенсии к прежней зарплате – вырос почти до 50 процентов. Чтобы обеспечить достойную старость нашим людям, нам нужно двигаться дальше.
С сожалением должен отметить, что в этом году также неоднократно приходилось защищать правящее большинство от его собственных необдуманных действий. Яркий пример тому – намерение заморозить рост пенсий для лиц с самыми низкими пенсиями, что удалось предотвратить только благодаря вето.
Мы, безусловно, не сможем проигнорировать решение Конституционного суда о праве распоряжаться средствами, накопленными в пенсионных фондах второй ступени. Я лично буду стремиться к тому, чтобы в будущих решениях учитывались в первую очередь интересы всех жителей Литвы, а не управляющих фондами.
В стареющем обществе всё более актуальным будет вопрос долгосрочного ухода. Обещанная нынешним Правительством реформа, которая была лишь слегка затронута и не реализована, ляжет на плечи уже следующего правящего большинства. Ляжет не бременем, а возможностью помочь населению Литвы.
Мы также уже сейчас должны готовиться и, я считаю, отдельным законом установить права пожилых людей, а также принципы политики и обязательства в их отношении.
Я рад, что еще в начале срока полномочий удалось добиться, чтобы наиболее уязвимые группы населения, в том числе пенсионеры, могли приобретать лекарства по более низкой цене. Однако проблема доступности инновационных лекарственных препаратов остается очень острой. Инициированные мной поправки к закону „О фармации“, которые Сейм принял в этом году, сделают более доступным лечение очень редких заболеваний. Лед наконец тронулся и в вопросе компенсации расходов на лекарственные препараты для больных муковисцидозом, чему долгое время препятствовало бездействие политиков, которому трудно найти оправдание.
Уважаемые дамы и господа!
Давайте всегда следовать простому правилу – для Литвы нет слишком дорогостоящих людей. Нам нужен каждый гражданин.
Поэтому мы должны продолжить начатую работу по адаптации физической инфраструктуры и информационного пространства для людей с ограниченными возможностями, по улучшению предлагаемых им услуг и расширению финансовой помощи.
Сложная демографическая ситуация уже сейчас требует немедленных действий. Старение населения ускоряется вследствие низкой рождаемости. Несмотря на то, что всё больше литовских граждан возвращаются из эмиграции, этого всё еще недостаточно для компенсации долгосрочной тенденции.
Поэтому Литва может и должна стать самой дружественной к семье страной. Последние кризисы научили нас, что лучше помогать, чем не помогать. Если мы искренне говорим, что нам нужно больше молодых граждан Литвы, необходимо гораздо активнее содействовать благополучию семей с детьми.
Мы уже начали сокращать неравенство, увеличивая необлагаемый налогом размер доходов. Он должен приблизиться и достичь уровня минимальной заработной платы.
Нам нужно идти еще дальше, чтобы добиться эффективной семейной политики. Для семей с детьми следует предусмотреть дополнительные финансовые стимулы с учетом количества подопечных. Просто увеличения „детских денег“ недостаточно. В интересах государства – обеспечить родителям и опекунам доступ к необходимым услугам и возможность больше зарабатывать.
Не менее важно целенаправленно решать и другие актуальные для семей вопросы. Один из них – растущая проблема доступности жилья. Решить структурные проблемы мы сможем только через формирование стратегической повестки дня в области жилищной политики, учитывающей потребности как в крупных городах, так и в регионах.
Всё более серьезную обеспокоенность вызывает и состояние сферы образования.
С одной стороны, в последнее время были предприняты конкретные шаги по сокращению неравенства в образовании. В период первого срока полномочий удалось добиться обеспечения равных стартовых условий в сфере образования. Принцип социального измерения начинает внедряться и в высшем образовании. Инклюзивное образование начнет набирать обороты уже этой осенью – у тех, кто медлит с подготовкой, времени остается всё меньше. В ближайшем будущем потребуется также провести реформу в сфере неформального образования.
С другой стороны, у нас была возможность убедиться, что изменения в сфере образования нужно планировать с особой тщательностью. Обновление содержания общеобразовательных программ, а также введение новых промежуточных экзаменов, являющихся частью государственного экзамена на получение аттестата зрелости, внесли огромный хаос и суматоху. Многие ученики и их родители чувствовали себя заложниками этой ситуации.
Хуже всего то, что правящее большинство сочло возможным оставить корабль образования без рулевого в самый разгар шторма.
Текущее состояние сферы образования является неудовлетворительным по многим аспектам. Не хватает ответственных лиц не только формально, но и фактически. На долго неугасающее разочарование учителей, которое периодически вырывается на поверхность, давно не действуют волшебные слова о престиже профессии. Манипуляции Правительства со ставками и статистическими средними показателями в попытке замаскировать слишком медленный рост зарплат учителей лишь усиливают напряженность. Недостаточное внимание уделяется не только спортивной политике, но и конкретно детской физической активности и культуре движения.
От этого страдает не только будущее наших детей. Страдают не только семьи. Страдает вся Литва.
Мы должны действовать, пока не стало слишком поздно. Мы обязаны защитить наших детей и позаботиться не только об их образовании, но и здоровом образе жизни. Защитить от угрозы современной чумы – наркомании. Укрепить эмоциональное здоровье детей. Удвоить, а при необходимости – и утроить усилия, чтобы остановить призрак суицида.
Мы прекрасно знаем, что роль образования будет возрастать по мере того, как мировая экономика и отдельные общества будут адаптироваться к стремительным изменениям в сфере технологий. В Литве мы будем испытывать растущую потребность в инновационных решениях, создающих добавленную стоимость и основанных на научном прогрессе. Такие серьезные проблемы, как изменение климата и утрата биоразнообразия, также должны найти отражение в образовательных и учебных программах.
В среднесрочной перспективе ключевую роль в преобразовании экономики страны будут играть информационные, зеленые и другие высокие технологии.
Сегодня мы четко осознаем необходимость укрепления энергетической независимости и стимулирования устойчивого экономического роста. Стремительное развитие зеленой энергетики позволит нам поднять на ее крыльях новую инновационную промышленность.
Крупное стартап-сообщество уже сейчас делает Литву известной во всем мире. В стране растут заводы по производству полупроводников, создаются IT-городки, строится крупнейший в Европе центр биотехнологий, новые инвестиции поступают в оборонную промышленность – всё это указывает нам наше направление.
Задача государства – помочь нашему бизнесу на этом пути. Мы должны использовать все рычаги экономической и научной дипломатии, а также преимущества членства в Европейском союзе, чтобы в Литве было еще больше историй успеха инновационного бизнеса. Формированию более благоприятной среды для малого бизнеса также послужит создание института омбудсмена.
Уже сейчас очевидно, что деятельность национального учреждения развития станет важным стимулом для экономического роста. С самого начала срока своих полномочий я повторял, что для литовского бизнеса, который хочет инвестировать в повышение производительности и прогресс, необходимо улучшить доступ к капиталу. Я рад видеть, что это становится реальностью.
Больше инвестиций необходимо и для кровеносной системы страны – автодорожной и железнодорожной инфраструктуры. Нынешний уровень финансирования дорожной инфраструктуры государственного и местного значения привел нас в тупик. Единственный путь – оттолкнуться от него и начать движение вверх.
Другой вызов, с которым мы сталкиваемся, – нематериальный. Это – глобализация нашей жизни, которой можно противостоять только при наличии прочного фундамента национальной идентичности.
Знание того, кто мы, также подсказывает, куда нам следует идти. Это могут предложить гуманитарные науки и богатые формы повседневного культурного самовыражения.
Нашу культуру необходимо не только сохранять и развивать, но и расширять ее возможности с помощью конкретных политических рычагов. Таких, которые позволят ей процветать во всей Литве, не оставляя в стороне даже самые маленькие города и местные общины.
Всё это тесно связано и с усилиями по возвращению на родину наших граждан, уехавших жить за границу. Хотя проблема, связанная с множественным гражданством, осталась нерешенной после последнего референдума, мы обязаны и дальше расширять литуанистическое образование в странах с литовской диаспорой. Усиление литуанистических исследований в Литве и за ее пределами также должно стать национальным приоритетом.
Каждый человек, имеющий связи с Литвой, где бы он ни жил, должен быть для нас ценностью. Он должен чувствовать, что его всегда ждут в Литве. Мы обязаны уделять больше внимания устранению проблем, с которыми в Литве сталкиваются наши люди, вернувшиеся на Родину.
Уважаемые дамы и господа!
Было бы ошибкой полагать, что все эти вопросы должны решаться на национальном уровне. Одна из давних проблем Литвы – региональное неравенство. Продолжая концентрировать всё в столице или в нескольких крупных городах, мы лишь еще больше обедним общий потенциал всей страны.
Сегодня нашим регионам нужно как можно больше инвестиций, больше рабочих мест и государственных услуг. Строительство завода вдали от крупных городов, способного обеспечить рабочими местами местных жителей или привлечь работников из других мест, – заслуживающий приветствия шаг вперед. Однако большого эффекта не будет, если приезжие специалисты обнаружат, что качество их жизни в регионе страдает из-за дорог с выбоинами, ветхого общественного транспорта, а также удаленности или некачественных услуг здравоохранения, образования и культуры.
Местные органы власти лучше всего видят ситуацию на местах. Именно поэтому самоуправлениям необходимо дать больше свободы в принятии решений.
Начать можно с преобразования школьной сети. В этой сфере формальные количественные критерии, диктуемые министерством сверху вниз, не отражают ни реальных потребностей в регионе, ни современных возможностей качественного образования.
Самоуправления, имея не только возможность, но и обязанность видеть общую ситуацию в сфере образования в регионе, способны принимать решения, которые будут и более точными, и более справедливыми. Попытки регулировать на национальном уровне размеры даже не отдельных школ, а классов ведут в обратном направлении – к неуважению и недоверию. Действительно ли нам это нужно? Как это согласуется с заявлениями о расширении ответственности и обязанностей местных органов власти, особенно в сфере образования?
У нас действительно есть много примеров, свидетельствующих о способности и желании самоуправлений вносить свой вклад в общее благо. Сколько бы кризисов ни обрушилось на нас в последнее время, мы каждый раз убеждаемся в том, что самоуправления способны действовать как ответственные партнеры центральной власти. Сегодня они нуждаются в расширении компетенций и функций, сопровождаемых адекватным финансированием, что позволит им приносить еще больше пользы нашему народу.
Что действительно не может удовлетворять жителей Литвы, так это реализация программы Европейского союза по региональному развитию. Приложив действительно немало усилий, мы наконец смогли сдвинуться с начальной точки, но заданный темп остается слишком медленным, некоторые из установленных показателей – невыполнимы, а объем финансирования – не достигает предусмотренного законодательством уровня. В связи с этим мы должны задать себе очень серьезный вопрос: правильно ли в стране ведется управление региональной политикой?
Если мы действительно хотим создать более богатые, процветающие, повышающие уровень государства регионы, на смену нынешней политике экономии должна прийти инвестиционная политика. Мы обязаны больше инвестировать в инфраструктуру и государственные услуги. Мы должны обеспечить, чтобы все самоуправления могли привлечь необходимых специалистов. Речь идет не о проедании денег или бетонной брусчатке, а об инвестициях в будущее.
На последнем Форуме регионов я призвал самоуправления активнее и эффективнее участвовать в реформе здравоохранения путем создания центров здоровья и реорганизации предоставления услуг. Я призвал мэров активнее координировать свои действия не только с Министерством здравоохранения, но и друг с другом.
Сегодня уже все самоуправления продвинулись вперед и ждут инвестиций в модернизацию услуг здравоохранения. Нам необходимо ускорить темпы, чтобы люди могли быстрее почувствовать положительные изменения в своей повседневной жизни. Особого внимания со стороны специалистов по стратегии развития здравоохранения требуют вопросы профилактики и укрепления здоровья.
Если говорить о перспективах местного самоуправления, то на позитивный лад настраивают поправки к Конституционному закону об осуществлении фискального договора. Эти поправки, ставшие результатом продолжительных дискуссий с самоуправлениями и исполнительной властью, предоставили самоуправлениям больше свободы в вопросах инвестиций и создания благополучия для населения.
Уверен, конституционный закон с внесенными поправками поможет сократить региональное неравенство в долгосрочной перспективе. Именно это должно быть основным направлением внутренней политики Литвы.
Уважаемые дамы и господа!
Чем больше внимания и сил мы будем уделять реализации принципа Одной Литвы, тем больший вклад мы внесем в обеспечение национальной безопасности страны.
Готовность каждого государства к обороне во многом зависит от ценностных ориентиров ее общества. Гражданская позиция, патриотизм и солидарность – это те столпы, на которых держится конкретный военный, разведывательный и политический потенциал. Эти ценности основаны на сильной, устойчивой идентичности и преобладающем в обществе чувстве справедливости.
И напротив – разобщенность, конфронтация и отчуждение всегда будут противостоять любым усилиям, направленным на обеспечение свободы и независимости Литвы.
Поэтому построение государства с высоким уровнем социальной эмпатии, нацеленного на сокращение неравенства, напрямую способствует обеспечению нашей национальной безопасности. То, насколько мы едины и солидарны внутри страны, дает нам силы для защиты наших национальных интересов за пределами Литвы.
Это очень хорошо проявляется, когда речь идет о важнейших вопросах внешней политики. Абсолютное большинство жителей Литвы не сомневаются в необходимости помогать Украине и добиваться поражения России. Мы по-прежнему являемся убежденными сторонниками членства в Европейском союзе. Мы поддерживаем прочные евро-атлантические связи – основу безопасности Европы и Литвы.
Общие принципы и ценности, несомненно, помогают нам действовать на международной арене. За последние двенадцать месяцев мы успешно провели в Вильнюсе саммиты НАТО и „Инициативы трех морей“. В следующем году мы проведем саммит стран „Бухарестской девятки“, уже сейчас мы начинаем готовиться к председательству Литвы в Совете Европейского союза в 2027 году.
Пожалуй, самых больших усилий в ближайшем будущем потребует от нас решение задач в области обороны и безопасности.
Мы уже немало сделали в ответ на изменившуюся геополитическую ситуацию. В Литве размещена боевая группа усиленного передового присутствия НАТО, проводится ротация сил США, осуществляется миссия НАТО по патрулированию воздушного пространства. Мы договорились и уже начали прием немецкой бригады в Литве. На саммите НАТО в Вильнюсе были одобрены новые региональные оборонные планы и ротационная модель ПВО.
Самое главное, что после долгого периода топтания на месте мы наконец начали инвестировать в собственную безопасность. Сегодня мы выделяем на оборону уже более 2,7 процента ВВП.
С другой стороны, число профессиональных военных за четыре года выросло всего на 6 процентов. Комплектование армии по-прежнему буксует и отстает от поставленных целей. Нам необходимо уделять еще больше внимания не только подготовке активного резерва армии, но и повышению привлекательности профессиональной военной службы, социальным гарантиям солдат и офицеров.
С целью расширения, преобразования, модернизации и снабжения Литовской армии более мощным оружием, как это предусмотрено Государственным советом обороны, нам потребуется увеличить финансирование национальной обороны более чем на 3 процента ВВП. Приятно слышать, что бизнес-сообщество страны объединилось в поддержку инициативы по выделению 4 процентов на оборону. Такие инициативы мотивируют политиков.
Уважаемые дамы и господа!
Наши амбициозные цели неизбежно упираются в налоговый вопрос. И для увеличения финансирования обороны, и для других необходимых потребностей нужны средства, которые мы можем взять взаймы либо, что гораздо устойчивее, дополнительно собрать в государственный бюджет.
Радует то, что за пять лет перераспределение доходов через бюджет выросло с 30 до 33 процентов ВВП. С исторической точки зрения это серьезное достижение. При этом государственный долг оставался ниже 40 процентов. Успешная антициклическая политика не только привела к непрерывному экономическому росту, но и защитила налоговую базу.
В последнее время наконец вырисовываются контуры финансирования обороны. Первой ласточкой стало введение налога солидарности на прибыль банков. Финансирование обороны за счет повышения ставки налога на прибыль предприятий – еще одно правильное решение, о котором удалось договориться, как и о повышении акцизов на табак и алкоголь.
Самое главное, что правящее большинство прислушалось к голосу здравого смысла и отказалось от планов по повышению налога на добавленную стоимость. Мудрым было также решение не увеличивать нагрузку на лиц, осуществляющих индивидуальную деятельность по предпринимательским свидетельствам, а также не залезать в карман местных самоуправлений. Однако процесс утверждения акциза на топливо в Сейме продемонстрировал четкий раскол. Это говорит о том, что вопрос не был в достаточной степени обсужден, а окончательное решение – до конца не проработано.
Сегодня нам по-прежнему недостает реальных усилий, чтобы добиться более прогрессивного налогообложения доходов. Налоговые ставки на высокие доходы не могут и дальше зависеть от формы деятельности. Это открывает путь к большой налоговой несправедливости. Страдает и государственный бюджет.
Неслучайно Государственный контроль недавно подчеркнул необходимость создания более справедливой и простой налоговой системы, учитывающей растущие потребности в финансировании.
Поэтому приходится сожалеть, что ныне действующее Правительство окончательно похоронило налоговую реформу, которая действительно могла бы сделать систему более справедливой и принести дополнительные доходы в бюджет.
Мы уже слышали, как эта задача в попытке снять с себя ответственность после четырех потерянных лет легко перекладывается на плечи Сейма следующего созыва.
Реформа налоговой системы действительно могла бы стать одним из главных вопросов на выборах в Сейм.
Важно только помнить, что в этом вопросе – мы все в одной команде. Мы все за одну, неделимую Литву.
При решении налоговых вопросов, как и вопросов образования или национальной безопасности, нам необходим искренний поиск общих знаменателей. Нам необходимо понимание, умение слышать друг друга и постоянный диалог. И как можно меньше демонстративных выходок и отступлений от позиций.
Мы живем рядом с опасным соседом, и отступать нам некуда. Все политические силы Литвы должны стремиться к максимально широкому согласию, а избиратели – проявлять принципиальность в их оценке. Нетрудно убедиться, кто занимается расколом общества, кто, поднимая много шума, подкапывает фундамент важнейших государственных институтов, а кто работает профессионально и действительно ищет лучшие решения.
Впереди нас ждет много важной работы. Чтобы противостоять любым опасностям, мы должны продолжать укреплять наше государство. Стремиться к справедливости во всех сферах. Обеспечить непрерывный и равномерный рост благосостояния всех жителей Литвы как противоядие от сил, которые вносят раскол и сеют вражду.
Хватит разделений. Хватит пустых интриг и ссор. Давайте заменим недоверие на доверие и сотрудничество. Будем двигаться вперед с новыми идеями и решениями.
Вдохновленные столетием Праздника песни, давайте петь Литву как радость, воскресшую из пепла. Так, как воспевал ее Юстинас Марцинкявичюс.
Давайте будем расти как одна, единая и сильная Литва!
И здесь, уважаемые дамы и господа, я собирался поставить точку. К сожалению, последние события не позволяют мне этого сделать. Как так получилось, что мы настолько низко опустили планку связей с бизнес-интересами, что, когда всплыл факт поездки на самолете с человеком с криминальным прошлым, всё, что можно было сказать, – это давно забытое „министр не виноват – виновато окружение“? Или, что еще хуже, как так получилось, что компании с сомнительной репутацией и связями удается довольно долгое время доминировать на рынке расчетов с государственным сектором? На эти вопросы необходимо будет ответить. Важно, чтобы эти ответы не были искажены предстоящими выборами.
Спасибо всем за внимание.
Гитанас Науседа, Президент Литовской Республики
Обновлено 2024.06.25 11:27