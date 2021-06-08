"Мы видим, что кризис общественного здравоохранения оказал давление не только на экономику, но и на систему образования, а в итоге превратился в кризис сосуществования и доверия. Литовский народ, который отличается своим терпением и выдержкой, стал свидетелем того, как политики вязнут в выборе бесплодных склок и неспособности прислушаться при выборе", – заявил глава государства во вторник в своем втором годовом сообщении в Сейме.

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"По мере того, как власть демонстрирует неуверенность, мечется, меняет решения, не способна планировать на шаг вперед, растет и нагрузка на общество", – заявил он.

По словам президента, после последнего тяжелого года мы смотрим друг на друга, словно чужие.

"Критические ситуации становятся увеличительным стеклом для наших слабых и сильных сторон. В такие моменты мы ясно видим, в чем мы сильны, и что нам нужно усилить, а зло уже не скрывается – значит, становится уязвимым", – отметил Г. Науседа, призвав руководствоваться мудростью, уважением и созиданием.

Осуждает диктаторов, "насмотревшихся боевиков", призывает укреплять оборону

Гитанас Науседа заявил, что в связи с ухудшением отношений с восточными соседями Литва должна противостоять их давлению, добиваться стабильности в регионе и укреплять оборонные мощности.

"За пределами Литвы – нестабильное пространство, в котором попираются фундаментальные права человека и правила свободного мира, в котором диктаторы, насмотревшись боевиков, вживаются в роль террористов и захватывают пассажирские самолеты, в котором безопасность границ и ядерная безопасность становятся инструментом шантажа", – заявил глава государства.

Под этим он подразумевал имевший место в конце мая инцидент с принудительной посадкой в Минске белорусскими службами самолета Ryanair, летевшего в Минск, и ареста находившихся на борту блогера Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги.

После этого события напряжение в отношениях Литвы и Беларуси усилилось. В последнее время Литва отмечает значительный рост потока нелегальных мигрантов с белорусской стороны и подозревает, что должностные лица этой страны сами тому способствуют.

Г. Науседа отметил, что Литва была бы в большей безопасности, если бы по соседству было больше стабильных демократических стран.

По его словам, важнейшей задачей сегодня является необходимость вместе с союзниками остановить экспансию России и избежать еще большей дестабилизации в регионе.

"Мы должны стремиться к тому, чтобы наши соседи получили возможность делать свободный и демократический выбор относительно собственной жизни", – сказал президент.

"Предоставляемое нами убежище для жителей Беларуси, поддержка гражданского общества, громкий голос Литвы, напоминающий Европе о том, что происходят у ее границ – это самое малое, что мы можем и обязаны сделать для наших соседей", – добавил он.

Глава государства также отметил, что в Балтийских странах следует укреплять боевые группы, развернутые в рамках усиленного передового присутствия НАТО, и миссию по патрулированию воздушного пространства, разрабатывать конкретные планы обороны, а для активного сдерживания важно вовлечение США в нашу региональную безопасность.

"Мы должны добиваться того, чтобы в Литве постоянно на ротационной основе присутствовали войска США, а размещение на постоянной основе осуществлялось как можно ближе к нашим границам", – сказал Г. Науседа, отметив, что будет говорить об этом и на предстоящем на следующей неделе саммите НАТО в Брюсселе.

По его словам, Литва и сама должна заботиться о безопасности своего государства, последовательно увеличивать оборонные расходы до 2,5 % ВВП к 2030 году, укреплять военный потенциал, активно участвовать в международных миссиях, начинать воспитание гражданского общества "со школьной скамьи".

По словам Г. Науседы, Литва также должна сохранять внимание к Программе Восточного партнерства Евросоюза.

"Мы не можем допустить, чтобы отдельные неудачи или разочарования затмевали те усилия, которые прилагаются в Украине, Молдове и в Закавказье. Литве в этом вопросе принадлежит исключительная, я бы даже сказал, историческая роль", – сказал он.

Призывает правительство "не опускать руки" в вопросе БелАЭС

Президент призвал правительство "не опускать руки" в вопросе блокирования электроэнергии, произведенной на небезопасной Белорусской АЭС в Островце (БелАЭС), поскольку Литва продолжает утверждать, что применяемая Латвией и Эстонией методика торговли допускает попадание на рынок Балтийских стран белорусской электроэнергии.

"Предвыборные обещания могли стереться из памяти, стихли барабаны движения против Белорусской АЭС, поэтому напоминаю, что электроэнергия из Островца все еще может поступать в Литву. Я призываю правительство не опускать руки и как можно скорее достичь соглашения об общей методике Балтийских стран по торговле электроэнергией с третьими странами", – сказал глава государства, выступая со своим вторым годовым сообщением в Сейме.

Президент также напомнил о собственном предложении переноса начала синхронизации на более ранний срок и проведения уже в 2023 году испытаний работы электроэнергетических систем Балтийских стран в изолированном режиме.

"Сегодня у нас нет иного выбора, кроме как продолжать укрепление энергетической независимости Литвы", – акцентировал руководитель страны.

Ранее министр энергетики Дайнюс Крейвис заявил, что применяемая ныне Таллином и Ригой в одностороннем порядке трехсторонняя методика торговли электроэнергией с Россией допускает попадание на рынок стран Балтии электроэнергии с БелАЭС, кроме того, она повышает цены на электроэнергию в Литве.

По данным Litgrid, предоставленным BNS на прошлой неделе, за период с января до 24 мая в Литве было куплено электроэнергии с БелАЭС на 16 млн евро.

В первой половине июня Государственная служба регулирования энергетики Литвы должна представить расследование по методике, которая обжалована в Еврокомиссии.

Министерство энергетики сообщало, что применяемая в одностороннем порядке Латвией и Эстонией методика торговли с Россией может обходиться литовским потребителям в дополнительные 100 млн евро в год. При посредничестве Еврокомиссии, Литва добивается принятия новой методики.

"Низкий уровень взаимодействия науки и бизнеса остается нашей ахиллесовой пятой"

Слишком низкий уровень взаимодействия науки и Высшей школы остается ахиллесовой пятой Литвы, заявил президент страны Гитанас Науседа.

"К сожалению, нашей ахиллесовой пятой всё еще остается слишком слабое взаимодействие между высшими учебными заведениями и бизнесом", – заявил глава государства.

"Складывается впечатление, что предпринимателям иногда не хватает веры, а ученым – уверенности в собственных силах. Все вместе мы способны разорвать этот порочный круг", – акцентировал он.

По словам президента, распространение инноваций не может больше ждать изменений в системе образования, поэтому следует действовать "здесь и сейчас".

"Во-первых, необходимо последовательно, по меньшей мере до 2 % ВВП, увеличивать финансирование научных исследований и экспериментальных разработок. Во-вторых, в наших государственных структурах мы должны создать сеть должностных лиц, ответственных за инновации, через которую мы могли бы более эффективно координировать политику в сфере инноваций", – сказал Г. Науседа.

"В-третьих, опираясь на научно-исследовательскую базу и фундаментальные исследования, мы должны более активно участвовать в международных научных структурах", – перечислил президент.

Он акцентировал роль образования в расширении достижений страны, критиковал непоследовательные реформы, которые идут уже три десятилетия, призвал партии в этом году подписать национальное соглашение по образованию.

"Осознавая, что образовательные инициативы превращаются в результаты спустя много лет или десятилетий, мы должны начать действовать как можно скорее", – подчеркнул президент.

Среди представленных Г. Науседой в прошлом году предложений по укреплению инновационного климата было и предложение учредить пост главного должностного лица, ответственного за инновации.

Сейчас Литва выделяет на научные исследования и экспериментальное развитие менее 1% ВВП, по этому показателю она значительно отстает от среднего показателя в странах Организации экономического развития и сотрудничества. Г. Науседа осенью прошлого года назвал это "позорным".

В правительственной программе поставлена цель выделять к 2024 году на научно-экспериментальное развития до 1,5% ВВП.

"Демократия не высечена в камне"

По словам президента, следует полагаться и на окрепшее, активное гражданское общество.

В завершении сообщения глава государства отметил, что "демократия не высечена в камне", и "ей в любой момент может навредить жажда власти той или иной политической силы".

По словам Г. Науседы, демократию "может выбить из равновесия нарастающая социальная и экономическая напряженность, разочарование людей в справедливости и дефицит солидарности в обществе".

"Однако демократия обладает огромной силой, чтобы противостоять испытываемым трудностям, пробудить общественную энергию и вести вперед", – сказал он.

"Наш народ имеет право требовать ответственности от избранных политиков и общими силами строить сильную, справедливую, "зеленую" и инновационную – нашу общую – Литву всеобщего благосостояния", – отметил Г. Науседа.

Во вторник президент Г. Науседа выступил со своим вторым годовым обращением к Сейму.

Обязанность выступать с годовым сообщением предусматривается для президента Конституцией.