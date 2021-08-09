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Прямая трансляция пресс-конференции главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса и лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской.

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