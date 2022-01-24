Главы сил спецопераций стран Балтии обсудили вызовы региональной безопасности

Командующие ССО Латвии, Литвы и Эстонии также обсудили трехстороннее сотрудничество спецподразделений, деятельность Балтийского координационного центра сил специальных операций и вопросы региональной обороны.

"На встрече с командующими Силами специальных операций Латвии и Эстонии мы обсудили ситуацию с безопасностью в регионе и другие вопросы, актуальные для специального назначения трех стран Балтии. На сегодняшний день уровень координации планов и действий Сил специальных операций Вооруженных сил Литвы, Латвии и Эстонии таков, что действие, предпринятое силами любой страны, окажет гораздо большее влияние на общую безопасность", — сказал командующий Силами специальных операций Литвы, полковник Миндаугас Мажонас.

Встреча глав спецназа состоялась на фоне напряженности из-за возможного вторжения России в Украину.

Кремлевские чиновники неоднократно отрицали, что Москва планирует вторжение в Украину, но у границ этой страны сконцентрированы 100 тыс. российских военнослужащих. Запад называет эту мобилизацию российской армии подготовкой к войне, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО.

Сложившаяся ситуация вызывает большую озабоченность у стран Балтии и других стран НАТО, а также у американских законодателей. На этой неделе во время визита в Киев группа сенаторов от обеих основных партий США пообещала солидарность и оружие.

Силы специальных операций Литвы, Латвии и Эстонии участвуют в совместных учениях и обмениваются опытом, а также участвовали в международных операциях.

В 2018 году для обеспечения слаженного взаимодействия этих сил была создана специальная площадка – Координационный центр Балтийских сил специальных операций.