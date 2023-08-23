Главы погранслужб Литвы, Латвии и Польши обсудили возможный сценарий закрытия границы с Беларусью

Любаевс, Пуятс и Прага рассмотрели ситуацию, которая возникнет после принятия решения о полном закрытии границ с Беларусью и Россией, обсудили возможные сценарии и алгоритмы действия, а также обсудили каналы обмены оперативной информацией между Латвией, Литвой и Польшей.
Также главы погранведомств обменялись мнениями о ситуации на границе, угрозах, возникающих в каждой стране, способах реагирования на них и путях предотвращения, в частности затронули вопросы нелегальной миграции из Беларуси и размещенных в Беларуси "вагнеровцев".
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