23 августа 2023 г. 08:58

Главы погранслужб Литвы, Латвии и Польши обсудили возможный сценарий закрытия границы с Беларусью

 
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ФОТО: VSAT

Глава Службы охраны госграницы Литвы Рустамас Любаевас, глава погранохраны Латвии Гунтис Пуятс и комендант пограничной охраны Польши Томаш Прага провели переговоры 22 августа, сообщает Погранслужба Литвы.

Любаевс, Пуятс и Прага рассмотрели ситуацию, которая возникнет после принятия решения о полном закрытии границ с Беларусью и Россией, обсудили возможные сценарии и алгоритмы действия, а также обсудили каналы обмены оперативной информацией между Латвией, Литвой и Польшей.

Также главы погранведомств обменялись мнениями о ситуации на границе, угрозах, возникающих в каждой стране, способах реагирования на них и путях предотвращения, в частности затронули вопросы нелегальной миграции из Беларуси и размещенных в Беларуси "вагнеровцев".

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