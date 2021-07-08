Чмилите-Нильсен и председатели парламентов Латвии и Эстонии Инара Мурниеце и Юрис Ратс обсудят влияние Балтийских государств в регионе Восточного партнерства, ситуацию в Беларуси и возможности более тесного парламентского сотрудничества, сообщил литовский сейм.

"Нынешние вызовы показали, насколько хрупким может быть мирное время. Нелегальные мигранты, наводняющие через границу с Беларусью, не являются проблемой одной лишь Литвы, это реальная угроза безопасности Евросоюза, и прежде всего – Балтийских стран", – цитируются в пресс-релизе слова Чмилите-Нильсен.

"С председателями парламентов мы обсудим Восточное партнерство, реализуемые трехсторонние проекты в сфере безопасности и стратегические целы, чтобы сохранить стабильность и благополучие в регионе", – отметила она.

Визит продлится до пятницы, в ходе него литовский спикер посетит вместе с балтийскими коллегами Ригу и Юрмалу.