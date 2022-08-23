Главы парламентов стран Балтии одобрили бы региональное решение - не пускать россиян

Глава Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен сообщила во вторник журналистам, что ограничения на выдачу виз также обсуждались во время встречи спикеров парламентов Северных и Балтийских стран, организованной в Каунасе по ее приглашению. В нем принимают участие главы парламентов Финляндии, Швеции, Дании, Норвегии, Исландии, Литвы, Латвии и Эстонии.

"Я вижу смысл в том, чтобы Европейский союз больше не выдавал туристические визы гражданам России, поскольку это, по сути, вопрос нашего принципиального подхода. Однако, если такой консенсус не будет найден в ближайшее время, конечно, следует рассмотреть региональные решения и индивидуальные решения", - сказала Чмилите-Нильсен.

"Есть дискуссия, это обсуждаемый вопрос практически во всех парламентах", - сказала она во время посещения Руклы в Йонавском районе с коллегами из Эстонии, Латвии и Финляндии.

Спикер Сейма подчеркнула, что Литва еще в марте приняла решение не выдавать визы гражданам России и Беларуси, она говорит, что считает приоритетным общеевропейское решение.

Спикер Сейма Латвии Инара Мурниеце сказала, что латвийский парламент все еще обсуждает этот вопрос, и большинство парламентариев согласны больше не выдавать визы гражданам России, а выдавать их только по гуманитарным соображениям, как это делает Литва.

Она отметила, что по-прежнему верит в возможность достижения ЕС консенсуса, напомнив, что Сообщество, которое изначально не соглашалось с постепенным введением других санкций против России, в итоге тоже нашло компромисс.

"Нам нужен весь ЕС вместе с нами. Но если мы не сможем прийти к консенсусу в ЕС, мы готовы принимать собственные решения. Посмотрим. Вначале может показаться, что консенсуса достичь невозможно (...). Я не сомневаюсь, что Литва, Эстония и некоторые другие страны имеют четкое видение того, как реагировать на эту ситуацию", - сказал глава латвийского парламента.

Председатель эстонского парламента Юри Ратас также выразил надежду, что министры иностранных дел ЕС придут к компромиссу на встрече в Праге уже на следующей неделе.

"Если это невозможно, конечно, Эстония будет за региональный консенсус между странами Балтии и Польшей (...). Правительство должно принять участие в этих дискуссиях. Разумеется, я поддерживаю (региональное решение. — BNS), но, во-первых, гораздо более влиятельно было бы, если бы нам удалось найти компромиссное решение на уровне ЕС", — сказал он.

Председатель финского парламента Матис Ванханен заявил, что правительство его страны также обсуждает возможность выдачи виз россиянам только по гуманитарным соображениям, но подчеркнул, что ЕС не может оставаться разделенным.

"Если нас разделит разная политика, это сильно ослабит нас. Так что наша цель — найти решение на уровне ЕС. Если нет, я не буду строить догадки о том, какое будет следующее", — сказал Ванханен.

Он подчеркнул, что обсуждение этого вопроса должно состояться в парламенте в сентябре, но решения будут зависеть от позиции правительства Финляндии.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщил во вторник, что, если ЕС не сможет договориться по визовому вопросу, страны Балтии, Польша и, возможно, Финляндия воспользуются «возможностью найти региональное решение».