aA
Во вторник главы парламентов Латвии, Литвы, Польши и Эстонии в открытом заявлении осудили минский режим за использование мигрантов в политических целях.
Главы парламентов стран Балтии и Польши осудили обращение минского режима с мигрантами
© EPA-ELTA

"Мы решительно осуждаем постоянно поддерживаемую белорусским режимом инструментализацию незаконной миграции, которая искусственно создается как часть гибридной операции в политических целях против Литвы, Латвии, Польши и Европейского Союза в целом", - говорится в заявлении.

"Мы призываем международную общественность, особенно страны транзита и происхождения, решительно выступить против этих действий и предпринять необходимые действия. Мы также осуждаем действия нелегитимного режима Лукашенко по предотвращению гуманитарной помощи мигрантам из соседних стран", – заявили главы парламентов.

Статьи по теме:
СОГГ: в квартире в Рукле обнаружены 11 нелегалов  (10)
За перевозку нелегалов в Литве задержаны два украинца  (29)

По их словам, агрессивные действия незаконного режима Александра Лукашенко провоцируют кризис на внешних границах ЕС, угрожают безопасности всего региона и сознательно ставят под угрозу жизнь безоружных людей.

Спикеры призвали к безотлагательной реализации согласованного пакета новых санкций для физических и юридических лиц, причастных к организации нелегальной миграции.

"Мы подчеркиваем, что незаконный режим Александра Лукашенко несет полную ответственность за нормализацию ситуации на границе. И ЕС, и его государства-члены должны продолжать придерживаться совместных решений и политической позиции Совета руководителей Европы и Совета по внешним сношениям", - заявили главы парламентов.

В этом году в Литву из Беларуси попали почти 4,2 тысячи нелегальных мигрантов.

Литва и другие страны ЕС обвиняют минский режим в организации миграционных потоков и называют это гибридной агрессией. В результате в Литве сначала была объявлена экстремальная ситуация. А потом, поскольку несколько тысяч мигрантов сконцентрировались на границе Беларуси с Польшей, Сейм на месяц объявил и чрезвычайное положение на границе с Беларусью.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Польша готова оплатить возвращение застрявших на границе с Беларусью мигрантов (48)

Премьер-министр Польши назвал ситуацию с мигрантами,...

TOP новостей

Экономист о пенсионной реформе: оказывается, выгодно не платить налоги и оставлять в дураках других (38)

Парламент Литвы 23 ноября одобрил повышение пенсий –...

Дмитрий. Коридор Дмитрий. Коридор Дмитрий. Коридор Дмитрий. Коридор

"Чтобы у белорусов не было будущего, у нас отбирают прошлое": "Коридор" Дмитрия Гончарова в Вильнюс ОМОН против великого литовского князя - ВИДЕО (35)

Дмитрий Гончаров занимается анимацией персонажей для...

Главный эпидемиолог: вероятно, что заболеваемость COVID-19 и далее медленно будет снижаться (22)

Главный эпидемиолог Литвы Лорета Ашоклене надеется,...

Коронавирус в Литве: 2015 новых случаев и 12 смертей

За минувшие сутки в Литве было выявлено 2015 новых...

В партийных рейтингах штиль: позиции консерваторов и "крестьян" сравнялись (16)

В партийных рейтингах наблюдается штиль, таковы данные...