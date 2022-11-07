Главы МВД и погранслужбы Литвы: угрозы в связи с возможным наплывом нелегалов из России нет

"В настоящее время мы не видим (угрозы наплыва с российской стороны), но в долгосрочной перспективе такой вариант вероятен, поэтому надо готовиться сейчас, и мы уже начали этот процесс", — сказал Любаевас во время пресс-конференции.

Он также сообщил, что тенденции нелегальной миграции на границе с Литвой в последнее время снижаются, но поток в Польшу и Латвию увеличился.

"Мы видим увеличение потока нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе, наши коллеги - польские пограничники - ежедневно выявляют около 120-130 нелегальных мигрантов, на белорусско-латвийской границе также появились нелегальные мигранты, латвийские коллеги не выявляли нарушений длительное время. Ситуация очень динамична, очень быстро меняется, но можно сказать, что с конца октября потоки на нашей границе с Беларусью уменьшились", - сказал Любаевас.

Министр внутренних дел Агне Билотайте заявила, что "реальной угрозы гибридной атаки со стороны России через Калининградскую область нет", но остается вероятность того, что здесь может повторится сценарий переправки и вытеснения нелегальных мигрантов в Литву.

"Хочу подчеркнуть, что мы к этому готовы - граница с Россией защищена на 100%, наши службы готовы", - сказала Билотайте.

По словам министра внутренних дел, есть информация, что с 1 октября этого года в аэропорту Калининграда (Храброво) на два года будет введен режим "открытого неба" для турецких, сирийских и белорусских авиакомпаний, и договоры уже заключены с "Белавиа" и Turkish airlines.

По данным МВД, аэропорт также ведет переговоры с партнерами из Египта, Сирии, Эфиопии, ОАЭ и Шри-Ланки.

В прошлом году из Беларуси в Литву нелегально прибыли почти 4,2 тыс. мигрантов. Литва называет наплыв мигрантов из Беларуси, начавшийся год назад, гибридной атакой минского режима.

С 3 августа прошлого года, когда литовские пограничники получили право разворачивать нелегальных мигрантов, из Беларуси не впустили в страну около 18,2 тыс. иностранцев. Некоторые из них неоднократно пытались попасть в Литву.