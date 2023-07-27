Главы МИД стран Балтии обратились в МОК: в контексте войны против Украины позиция комитета неприемлема

В письме министры иностранных дел Литвы и Эстонии Габриэлюс Ландсбергис и Маргус Цахкна, а также исполняющий обязанности министра иностранных дел Латвии Артурс Кришьянис Кариньш выразили обеспокоенность рекомендациями МОК разрешить спортсменам из России и Беларуси выступать на Олимпийских играх под нейтральным флагом.

"После того как Россия напала на Украину, мы должны признать тот факт, что спортивные сообщества стран-агрессоров вовлечены в войну. Несмотря на то, что спортсмены хотят выступать под нейтральным флагом, их поддерживает российский и белорусский бизнес, поддерживающий совершаемые Россией в Украине военные преступления", - говорит Г. Ландсбергис.