Главы МИД стран Балтии обратились в МОК: в контексте войны против Украины позиция комитета неприемлема

В письме министры иностранных дел Литвы и Эстонии Габриэлюс Ландсбергис и Маргус Цахкна, а также исполняющий обязанности министра иностранных дел Латвии Артурс Кришьянис Кариньш выразили обеспокоенность рекомендациями МОК разрешить спортсменам из России и Беларуси выступать на Олимпийских играх под нейтральным флагом.
"После того как Россия напала на Украину, мы должны признать тот факт, что спортивные сообщества стран-агрессоров вовлечены в войну. Несмотря на то, что спортсмены хотят выступать под нейтральным флагом, их поддерживает российский и белорусский бизнес, поддерживающий совершаемые Россией в Украине военные преступления", - говорит Г. Ландсбергис.
Как сообщает МИД, в обращении подчеркивается, что в условиях войны России и ее пособницы Беларуси против Украины нынешняя позиция МОК является неприемлемой и неоправданной, поэтому мы не можем игнорировать тот факт, что, даже соревнуясь под нейтральным флагом, спортсмены из России и Беларуси поддерживаются и содержатся правительствами этих стран и бизнесом, который поддерживает нынешние режимы этих государств.
"Кроме того, практика последних лет показывает, что Россия использует присутствие своих "нейтральных" спортсменов на международных соревнованиях в своей государственной пропаганде, которая включает в себя прославление армии агрессора и побуждает вербовку солдат", - сообщает министерства.
"Агрессия России против Украины и совершаемые ею военные преступления грубо нарушают Устав ООН и основные принципы олимпийского движения, поэтому в своем письме министры призывают МОК защищать Олимпийскую хартию и пересмотреть свой подход в отношении участия российских и белорусских спортсменов в предстоящих Олимпийских играх", - говорится в заявлении, подписанном представителями стран Балтии.
В конце января МОК заявил, что "ни один спортсмен не должен быть лишен возможности участвовать в соревнованиях только из-за своего паспорта".