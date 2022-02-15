"Предварительно мы договорились с нашими коллегами из стран Балтии, и пока согласуется наш возможный визит (в Украину – BNS) в ближайшее время", - сказал Ландсбергис в интервью национальной теле- радиовещательной компании LRT.

По его словам, присоединение к такому визиту других министров стран Евросоюза (ЕС) и НАТО стало бы "очень сильным сигналом", а такой "политический щит" дал бы возможность выиграть время и отсрочить нападение России, если такое действительно планируется.

Разведка США и некоторых других Западных государств предупреждает, что Россия, сосредоточившая более 100 тыс. своих военных у границ Украины, в ближайшие дни может вторгнуться в соседнюю страну.