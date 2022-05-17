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Министры иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии заявляют, что будут способствовать скорейшей ратификации протоколов о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО.
Главы МИД стран Балтии: будем способствовать быстрому принятию Финляндии и Швеции в НАТО
© Zuma Press / Scanpix

В понедельник министры иностранных дел трех Балтийских государств подписали совместное заявление в поддержку вступления этих стран в НАТО.

"Мы сделаем все возможное, чтобы помочь нашим давним скандинавским друзьям на пути к будущему Альянсу 32 стран. Обязуемся содействовать скорейшей ратификации протоколов о присоединении, как только они будут подписаны", — говорится в заявлении.

В документе, подписанном министрами, говорится, что членство Финляндии и Швеции также значительно повысит безопасность региона Балтийского моря, откроет новые перспективы для Северо-Балтийского и других форматов регионального сотрудничества в области обороны и безопасности, а также обеспечит дополнительную стратегическую ясность для всеобщего блага.

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Решение Финляндии и Швеции вступить в НАТО было вызвано изменением ситуации с безопасностью в регионе из-за войны России в Украине.

Окончательное одобрение вступления стран может быть дано еще на саммите НАТО в Мадриде в конце июня. Затем 30 государств-членов должны будут ратифицировать это решение.

Москва неоднократно предупреждала Финляндию и Швецию, что их стремление вступить в НАТО будет иметь последствия.

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