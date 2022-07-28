В совместном заявлении министров стран так называемого "Люблинского треугольника" странам также предлагается расширить индивидуальные санкции в отношении представителей российской элиты и госпредприятий, вывести российские банки из банковской системы Западных стран, поскольку Москва продолжает свое вторжение в Украину.
"Призываем международное сообщество ввести полное эмбарго на российские нефть и газ, расширить индивидуальные санкции в отношении представителей российской элиты и государственных компаний, вывести российские банки из банковской системы Западных стран", — говорится в заявлении, распространенном Министерством иностранных дел Литвы в четверг.
"Отмечаем, что очень важно предотвратить попытки России обойти санкции, а также необходимо ввести ограничительные меры в отношении стран, которые помогают России в этом. Мы подчеркиваем важность использования замороженных российских активов для восстановления Украины", — говорится в сообщении.
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, его украинский коллега Дмитрий Кулеба и глава дипломатии Польши Збигнев Рау в заявлении подчеркивают единое решение стран о необходимости привлечения России к ответственности за агрессию, военные преступления, преступления против человечности и геноцид, совершенные в Украине.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Поток туристов в Литве сократился почти на 70%. Одна из причин - война в Украине
Поток туристов в Литве сократился почти на 70...
Спецэфир Delfi: из Висагинаса в Казахстан — от небольшого города до большой политики
Сразу после выпуска новостей рассказываем и...
За какие нарушения ПДД в Литве лишают водительских прав
Каждую неделю полиция сообщает о сотнях и даже тысячах...
После перемен перекресток запрограммирован на ДТП: из-за хаоса путаница началась и в муниципалитете
Эксперты постоянно подчеркивают важность знаков на...
Коронавирус в Литве: 1273 новых случая и ни одной смерти
За минувшие сутки в Литве был выявлено 1273 новых случая...