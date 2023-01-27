Главы МИД Литвы и Украины обсудили вопрос дальнейших санкций против России

"Отличная дискуссия с моим хорошим другом Кулебой по дальнейшему согласованию санкций. Вопросы ОБСЕ, специальный трибунал и ускорение победы Украины", - в Twitter в пятницу написал Г. Ландсбергис.

ELTA напоминает, что в понедельник Г. Ландсбергис принял участие в заседании Совета министров иностранных дел ЕС. Министр заявил, что в настоящее время в Брюсселе заметно стремление уравнять санкции против Беларуси и Российской Федерации.

Во встрече вместе с министрами иностранных дел G7+ также приняли участие глава украинской дипломатии Д. Кулеба, представители Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития и других международных организаций.

В ответ на агрессию России против Украины Европейский союз (ЕС) утвердил девять пакетов санкций против России. Девятый пакет жестких санкций против России был одобрен Советом ЕС в декабре.