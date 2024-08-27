Главы МИД Литвы и Латвии на пограничном пункте Адутишкис: здесь начинается наша ответственность за безопасность Запада

„Именно здесь, на пограничной заставе, начинается наша ответственность за свою безопасность, и за коллективную оборону и безопасность Евросоюза. Именно здесь мы сталкиваемся с гибридными атаками режимов Кремля и Лукашенко, в том числе с нелегальной миграцией, которая превратилась в инструмент шантажа, давления и дестабилизации наших обществ“, - сказал после встречи Г. Ландсбергис.

По его словам, эти гибридные атаки являются беспощадным напоминанием об угрозе нашему демократическому порядку и демократическому образу жизни, исходящей от авторитарных режимов.