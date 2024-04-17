Главы МИД Литвы и Андорры подписали соглашение об избежании двойного налогообложения

Как сообщило в среду Министерство иностранных дел (МИД), с момента вступления в силу настоящего соглашения будут созданы лучшие условия для развития двусторонних экономических отношений и поощрения взаимных инвестиций.
Министры также подписали меморандум о взаимопонимании, согласно которому Андорра внесла свой вклад в Проект восстановления и реконструкции Украины для финансирования ремонта школы в Николаевской области.
"Я рад, что Литовский фонд сотрудничества в целях развития и гуманитарной помощи становится мостом, соединяющим Литву, Андорру и Украину", - сказал на встрече Г. Ландсбергис.
"Восстановление Украины требует сильной поддержки со стороны международного сообщества, поэтому мы должны продолжать мобилизовать силы и показывать, что мы полностью поддерживаем Украину перед лицом развязанной Россией войны", - добавил он.
Министр также поблагодарил Андорру за принципиальную позицию и солидарность в осуждении агрессии России против Украины, присоединение к позициям Евросоюза (ЕС) в международных организациях. Как отметил Г. Ландсбергис, Литва поддерживает более тесное сотрудничество Андорры и ЕС.
МИД напоминает, что Литва заключила соглашения об избежании двойного налогообложения с 58 странами.