"Использование международных инструментов для политически мотивированного преследования – это практика, заслуживающая осуждения. Это вызывает сомнения по поводу участия страны в этой организации, в данном случае России", – сказала А. Билотайте BNS, имея ввиду участие РФ в Интерполе.

"Примечательно, что использование крупнейшей в мире международной организации криминальной полиции – Интерпола в политических целях запрещено Третьей статьей Конституции этой организации, организации строго запрещена любая деятельность политического, военного, религиозного, военного или расистского характера", – отметила она.

В среду Россия объявила о намерении арестовать проживающего в Литве Леонида Волкова - соратника находящегося в заключении Алексея Навального.

Л. Волков возглавляет сеть региональных штабов А. Навального, он стал важным голосом оппозиции, когда прочие важные фигуры в России были задержаны во время протестов.

В Басманном суде Москвы агентству AFP подтвердили, что следователи просили арестовать Л. Волкова, и он был внесен в список разыскиваемых лиц.

Ранее Следственный комитет РФ, расследующий тяжкие преступления, заявил, что Л. Волков был обвинен в том, что пользуясь социальными сетями, побуждал несовершеннолетних к участию в несанкционированных митингах.

В России за призывы к участию в демонстрациях, адресованные гражданам до 18 лет, предусмотрено наказание в виде лишения свободы до трех лет.

Сам Волков обещал продолжать работу, невзирая на эти события. Ордер на арест был выдан на следующий день после того, как Россия объявила его и еще одного соратника А. Навального "предателями" - за призывы к Евросоюзу объявить санкции людям, близким президенту Владимиру Путину.

В понедельник на видеоконференции с представителями государств ЕС и других государств Запада Леонид Волков призвал ввести "личные санкции" в отношении миллиардеров, чтобы вынудить Кремль изменить поведение.

В среду Басманный суд Москвы заочно арестовал на два месяца Леонида Волкова. Его обвиняют в склонении несовершеннолетних к противоправным действиям из-за несанкционированных протестных акций 23 января.

44-летний Алексей Навальный, являющийся активным критиком Путина, 17-ого января вернулся в Москву после нескольких месяцев лечения и восстановления в Германии. Туда он был доставлен после отравления веществом "Новичок". При возвращении Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево и доставлен в СИЗО.

Этот шаг спровоцировал массовые демонстрации, во время которых силовики задержали более 10 тысяч человек. Сотни были наказаны лишением свободы, а нескольким близким соратникам Навального грозят наказания по криминальным статьям, они находятся под домашним арестом.

Второго февраля Алексей Навальный был отравлен за решетку на три года за нарушение порядка условного заключения по делу об отмывании денег 2014 года, когда находился на лечении в Германии.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррелль во вторник заявил, что в феврале на саммите ЕС рекомендует ввести санкции в отношении России.