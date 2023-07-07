Главы Литвы, Польши и Латвии предупреждают НАТО об угрозе из-за событий в Беларуси

Президенты также отметили, что перемещение российской наемнической группировки "Вагнер" и ее лидера Евгения Пригожина в Беларусь будет представлять угрозу политической стабильности этой страны, а также угрожать потенциальной потерей контроля над обычными и ядерными вооружениями.

"Последние проявление этого – размещение тактического ядерного оружия на территории Беларуси, что обостряет ситуацию в контексте войны в Украине и представляет прямую угрозу безопасности нашего общества. Это еще одно грубое нарушение Основополагающего акта НАТО – Россия, которое ясно показывает, что этот документ утратил силу", - говорится в письме лидеров Литвы , Польши и Латвии.

Главы трех государств обращают внимание на то, что сотрудничество между Россией и Беларусью подрывает не только безопасность региона, но и безопасность евроатлантического пространства. Территория и ресурсы Беларуси используются Россией для ведения жестокой и незаконной агрессивной войны против Украины, что свидетельствует о все более тесной военной интеграции двух стран.

Как отметили президенты Литвы, Польши и Латвии, прибытие группы наемников Евгения Пригожина в Беларусь после неудавшегося мятежа в России может также послужить для Беларуси стимулом возобновить свои усилия по организации новой волны массовой миграции и гуманитарного кризиса на границах ЕС.

"Сегодня, в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе, нам нужна солидарность и единство, чтобы мы могли противостоять всем угрозам по принципу 360-градусного подхода. В том числе и тем угрозам, которые принесли последние события в Беларуси. Мы должны показать России, что мы эти угрозы видим и понимаем, и что мы готовы принять все возможные меры для противодействия им", - говорится в письме президентов Литвы, Польши и Латвии.

Лидеры трех стран также отметили, что народу Беларуси нужен четкий сигнал НАТО о том, что видение демократической, стабильной и процветающей Беларуси, не зависящей от воли России и внутренней борьбы в Кремле, важно для Альянса, указывается в сообщении администрации президента.