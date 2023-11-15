Главы Литвы и Польши обсудили безопасность в регионе

Президент Литвы подчеркнул, что в условиях возникновения новых конфликтов по соседству с Европой важно сохранять внимание международного сообщества к Украине. По словам главы государства, Литва и Польша должны не только продолжать активно поддерживать Украину, но и консолидировать союзников и партнеров, чтобы сохранить скорость и масштаб поддержки, сообщает Группа по вопросам коммуникации Президентуры.

"Литва и Польша прекрасно понимают важность победы Украины над Россией. Это – единственный путь к достижению мира и стабильности в Европе. Мы не можем допустить нарастания усталости от войны, мы должны и дальше сохранять поддержку Украины на первых местах в списке приоритетов международной повестки дня", - сказал Г. Науседа.