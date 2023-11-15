Главы Литвы и Польши обсудили безопасность в регионе

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Gitanas Nausėda ir Andrzejus Duda
Gitanas Nausėda ir Andrzejus Duda
ФОТО: EPA-ELTA
Во вторник состоялся телефонный разговор президента Литовской Республики Гитанаса Науседы с президентом Польши Анджеем Дудой. Главы государств обсудили ситуацию с безопасностью в регионе, войну в Украине и вопросы поддержки этой страны.

Президент Литвы подчеркнул, что в условиях возникновения новых конфликтов по соседству с Европой важно сохранять внимание международного сообщества к Украине. По словам главы государства, Литва и Польша должны не только продолжать активно поддерживать Украину, но и консолидировать союзников и партнеров, чтобы сохранить скорость и масштаб поддержки, сообщает Группа по вопросам коммуникации Президентуры.

"Литва и Польша прекрасно понимают важность победы Украины над Россией. Это – единственный путь к достижению мира и стабильности в Европе. Мы не можем допустить нарастания усталости от войны, мы должны и дальше сохранять поддержку Украины на первых местах в списке приоритетов международной повестки дня", - сказал Г. Науседа.

В ходе телефонного разговора президент подчеркнул, что, поскольку ситуация с безопасностью в регионе не улучшается, Литва активно инвестирует в оборону. По словам главы государства, литовско-польское сотрудничество по обеспечению безопасности региона, как на двусторонней основе, так и в рамках НАТО, является чрезвычайно важным.

Президент Г. Науседа подчеркнул необходимость эффективного выполнения принятых на саммите НАТО в Вильнюсе решений по укреплению восточного фланга НАТО, а также необходимость уделять больше внимания повышению военной мобильности в регионе.

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