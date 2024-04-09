Главный советник президента: скоро будет подписан указ об отзыве Баярунаса

"Президент подпишет указ об отзыве господина Баярунаса с 15 апреля. Было дано достаточно времени, чтобы отправиться в Лондон, чтобы попрощаться, как и полагается, с официальными лицами Соединенного Королевства. Посол Баярунас возвращается домой", - сказала во вторник Žinių radijas А. Скайсгирите.

"На самом деле ситуация стала настолько токсичной, что ее необходимо было решать. Она была решена таким образом", - пояснила она.

После того как скандал вокруг Э. Баярунаса получил резонанс в общественном пространстве, Офис президента неоднократно призывала МИД провести независимое расследование. А. Скайсгирите выразила сожаление, что этого не было сделано.