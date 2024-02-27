Главный советник президента Литвы: власти Польши обеспечат безопасность Сувалкского коридора во время блокады фермеров

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Jaroslavas Neverovičius
Jaroslavas Neverovičius
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas
Главный советник президента Ярек Неверович сказал, что безопасность Сувалкского коридора и дальнейшее движение товаров во время запланированной с пятницы блокады польских фермеров на литовско-польской границе должны быть обеспечены. По его мнению, понимая, что Россия может воспользоваться этим протестом, польские власти постараются сделать так, чтобы этот протест не создавал риски безопасности.

"Хочу сказать, что это не только сельскохозяйственный аспект. Сувалкский коридор – важное место, главная артерия автомобильного транспорта и движения наших товаров, обеспечения свободной торговли Европейского союза. Очень важно следить за соблюдением всех правил движения. И не должно быть ничего, что могло бы остановить это движение", - сказал во вторник Žinių radijas Я. Неверович.

"Сувалкский коридор – это особое место, где, увидев какие-либо акции, пришедший на работу "дядя Иван" думает, как использовать эту ситуацию в интересах определенного государства – так называемых гибридных акций. Мы это понимаем, видимо, польские власти это понимают", - добавил он.

Советник президента отметил, что протесты фермеров, прошедшие в Вильнюсе, показывают, что польские фермеры, осуществляющие блокаду, могут достичь своих целей, не создавая угрозы безопасности и не нарушая экономические процессы.

"Понятно, что фермеры протестуют. Но, как показали литовские фермеры, это можно сделать очень красиво, культурно и результативно. Я думаю, что аналогичный протокол нужен и в Польше. Есть разговоры о том, что это будет процесс совместно с Еврокомиссией", - сказал он.

1 марта планируется блокада дороги на пограничном пункте Калвария-Будзиско на границе с Литвой. Организатор мероприятия Кароль Печинский говорит, что с указанного дня фермеры соседней страны будут проверять, что перевозится транспортными средствами, предназначенными для перевозки сельскохозяйственной продукции.

Польские фермеры в воскресенье заблокировали главную автомагистраль, ведущую в Германию, в знак протеста против правил и налогов Европейского союза (ЕС).

Фермеры по всей Европе уже несколько недель протестуют против, по их словам, чрезмерно строгих экологических правил, конкуренции со стороны дешевого импорта из-за пределов ЕС и низких доходов.

Польские фермеры наиболее критично относятся к так называемому "Зеленому курсу" ЕС, целью которого является реформирование энергетической, транспортной и налоговой политики. Этот набор предложений является одним из способов, с помощью которого 27 стран-членов ЕС работают над сокращением выбросов парниковых газов.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии