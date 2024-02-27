Главный советник президента Литвы: власти Польши обеспечат безопасность Сувалкского коридора во время блокады фермеров

"Хочу сказать, что это не только сельскохозяйственный аспект. Сувалкский коридор – важное место, главная артерия автомобильного транспорта и движения наших товаров, обеспечения свободной торговли Европейского союза. Очень важно следить за соблюдением всех правил движения. И не должно быть ничего, что могло бы остановить это движение", - сказал во вторник Žinių radijas Я. Неверович.
"Сувалкский коридор – это особое место, где, увидев какие-либо акции, пришедший на работу "дядя Иван" думает, как использовать эту ситуацию в интересах определенного государства – так называемых гибридных акций. Мы это понимаем, видимо, польские власти это понимают", - добавил он.
Советник президента отметил, что протесты фермеров, прошедшие в Вильнюсе, показывают, что польские фермеры, осуществляющие блокаду, могут достичь своих целей, не создавая угрозы безопасности и не нарушая экономические процессы.
"Понятно, что фермеры протестуют. Но, как показали литовские фермеры, это можно сделать очень красиво, культурно и результативно. Я думаю, что аналогичный протокол нужен и в Польше. Есть разговоры о том, что это будет процесс совместно с Еврокомиссией", - сказал он.
1 марта планируется блокада дороги на пограничном пункте Калвария-Будзиско на границе с Литвой. Организатор мероприятия Кароль Печинский говорит, что с указанного дня фермеры соседней страны будут проверять, что перевозится транспортными средствами, предназначенными для перевозки сельскохозяйственной продукции.
Польские фермеры в воскресенье заблокировали главную автомагистраль, ведущую в Германию, в знак протеста против правил и налогов Европейского союза (ЕС).
Фермеры по всей Европе уже несколько недель протестуют против, по их словам, чрезмерно строгих экологических правил, конкуренции со стороны дешевого импорта из-за пределов ЕС и низких доходов.
Польские фермеры наиболее критично относятся к так называемому "Зеленому курсу" ЕС, целью которого является реформирование энергетической, транспортной и налоговой политики. Этот набор предложений является одним из способов, с помощью которого 27 стран-членов ЕС работают над сокращением выбросов парниковых газов.