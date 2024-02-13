Главный советник президента Литвы о разыскиваемых в РФ политиках из стран Балтии: есть угроза их задержания при пересечении государственной границы

"Следует отметить, как и в предыдущие годы, Россия публично не объявляет лиц, внесенных ею в списки персон нон грата. Эти люди теоретически могут оказаться в ситуации, когда они куда-то отправляются, и их задерживают на границе. Этот момент надо иметь в виду", - во вторник журналистам в Сейме сказала А. Скайсгирите.

"Многие литовцы могут испытать этот момент на собственном опыте – например, судьи по делу 13 Января, когда Россия открыто заявила, что они будут включены в список лиц, которые не могут приехать в Россию. Однако ведь они могут разыскиваться на международном уровне", - рассуждала она.

"Реальность такова, и действовать необходимо соответственно", - добавила советник президента.

Однако она отмечает, что последний случай и сообщение из Москвы еще предстоит проверить

"Этот конкретный случай еще должен быть изучен, чтобы мы оперировали не слухами, не утечкой информации, а реальной информацией", - заявила советник президента.