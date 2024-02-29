Главный советник президента Литвы о Приднестровье: подобные действия мы уже видели

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Asta Skaisgirytė
Asta Skaisgirytė
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas
Главный советник президента Гитанаса Науседы по внешней политике Аста Скайсгирите говорит, что ситуация в сепаратистском регионе Приднестровье является рискованной. После того как депутаты этой территории обратились к России за "защитой", А. Скайсгирите говорит, что Запад может принять меры по поддержке Молдовы.

"Риск есть. Мы помним, что видели подобные действия в прошлом. Вероятно, хорошей аналогией будет 2014 год, когда некий регион "просит" у России защиты, а затем Россия соглашается ее предоставить. Следующим шагом будет попроситься в состав России, и Россия любезно соглашается принять. Этот сценарий уже использовался не раз и конечно очень опасен. Это опасно, прежде всего, для Молдовы", - сказала А. Скайсгирите журналистам после встречи с послом Польши в четверг.

"Наша цель – поддержать Молдову, ее территоиальную целостность и дать достойный отпор России", - отметила она.

Однако советник не уточнила, какие меры западные страны могут предпринять в ответ на решение приднестровских депутатов.

Представители пророссийских повстанцев в Приднестровье в среду обратились к России с просьбой о "защите", вызвав опасения, что эта территория может стать новой горячей точкой в ​​войне Москвы с соседней Украиной.

После принятия резолюции МИД России заявил, что рассматривает "все запросы о помощи".
Правительство Молдовы заявило, что отвергает "пропагандистские заявления" Приднестровья.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии