Главный советник президента Литвы о Приднестровье: подобные действия мы уже видели

"Риск есть. Мы помним, что видели подобные действия в прошлом. Вероятно, хорошей аналогией будет 2014 год, когда некий регион "просит" у России защиты, а затем Россия соглашается ее предоставить. Следующим шагом будет попроситься в состав России, и Россия любезно соглашается принять. Этот сценарий уже использовался не раз и конечно очень опасен. Это опасно, прежде всего, для Молдовы", - сказала А. Скайсгирите журналистам после встречи с послом Польши в четверг.