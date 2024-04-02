Главный советник о визитах Науседы в регионы: таково было его обещание еще до избрания президентом

"Да, несомненно, (продолжит работу) и после выборов. Одним из обещаний, данных президентом еще до избрания президентом, было то, что он не будет сидеть в Вильнюсе и отправится в регионы. (...) Удастся ли это реализовать и объехать все 60 муниципалитетов в течение срока – да, к 12 июля мы сделаем это, потому что таково обещание", – заявил Ф. Янсонас во вторник в эфире Žinių radijas, напомнив, что целью президента было посещение всех муниципалитетов Литвы в течение срока его полномочий.

"На данный момент их больше, чем, скажем, во время пандемии 2020 г., а в 2021 г. или в 2022 г. – да, таких визитов больше", – признался Ф. Янсонас.

Тем не менее, как отметил советник президента, посещать регионы могут все критикующие Г. Науседу политики и прямые соперники.