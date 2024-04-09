Главный советник президента: скоро будет подписан указ об отзыве Баярунаса

"Президент подпишет указ об отзыве господина Баярунаса с 15 апреля. Было дано достаточно времени, чтобы отправиться в Лондон, чтобы попрощаться, как и полагается, с официальными лицами Соединенного Королевства. Посол Баярунас возвращается домой", - сказала во вторник Žinių radijas А. Скайсгирите.
"На самом деле ситуация стала настолько токсичной, что ее необходимо было решать. Она была решена таким образом", - пояснила она.
После того как скандал вокруг Э. Баярунаса получил резонанс в общественном пространстве, Офис президента неоднократно призывала МИД провести независимое расследование. А. Скайсгирите выразила сожаление, что этого не было сделано.
На вопрос, пришлось ли президенту уступить министру иностранных дел Габриэлюсу Ландсбергису при обсуждении судьбы посольства в Лондоне, А. Скайсгирите с этим не согласилась.
"Я не думаю, что президент уступил. Он просто принял рациональное решение, которое лучше с точки зрения интересов Литвы", - заключила она.
В начале апреля правтельство одобрило предложение отозвать вовлеченного в скандалы дипломата Эйтвидаса Баярунаса с поста посла в Великобритании.
Постановление, одобренное Кабинетом министров в среду, предусматривает, что после подписания указа президентом Э. Баярунас будет отозван с должности 15 апреля этого года.
Парламентский Комитет по иностранным делам, заседавший в середине марта, одобрил отзыв вовлеченного в скандалы посла в Великобритании Э. Баярунаса.
Как сообщалось ранее, после того как осенью прошлого года в публичном пространстве появилась информация о возможном моббинге Э. Баярунаса, МИД и Офис президента разошлись во мнениях относительно того, сможет ли посол продолжать исполнять свои обязанности.
В результате сложившейся ситуации министерство провело проверку, результаты которой показали, что посол нарушил свои полномочия. В октябре Г. Ландсбергис временно приостановил полномочия Э. Баярунаса. Со своей стороны, Президентура неоднократно призывала Министерство иностранных дел провести независимое расследование обвинений в адрес Э. Баярунаса.
Вопрос о деятельности дипломата оказался в центре внимания и в январе этого года, когда Главная комиссия по служебной этике (ГКСЭ) установила, что президент Гитанас Науседа и Э. Баярунас при посещении мюзикла "Призрак оперы" нарушили Закон о согласовании общественных и частных интересах. Комиссия установила, что посещение театра, оплаченное посольством, носило частный характер.