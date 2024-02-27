Главный советник президента Литвы: власти Польши обеспечат безопасность Сувалкского коридора во время блокады фермеров

"Хочу сказать, что это не только сельскохозяйственный аспект. Сувалкский коридор – важное место, главная артерия автомобильного транспорта и движения наших товаров, обеспечения свободной торговли Европейского союза. Очень важно следить за соблюдением всех правил движения. И не должно быть ничего, что могло бы остановить это движение", - сказал во вторник Žinių radijas Я. Неверович.

"Сувалкский коридор – это особое место, где, увидев какие-либо акции, пришедший на работу "дядя Иван" думает, как использовать эту ситуацию в интересах определенного государства – так называемых гибридных акций. Мы это понимаем, видимо, польские власти это понимают", - добавил он.

Советник президента отметил, что протесты фермеров, прошедшие в Вильнюсе, показывают, что польские фермеры, осуществляющие блокаду, могут достичь своих целей, не создавая угрозы безопасности и не нарушая экономические процессы.