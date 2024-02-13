Главный советник президента Литвы о разыскиваемых в РФ политиках из стран Балтии: есть угроза их задержания при пересечении государственной границы

"Следует отметить, как и в предыдущие годы, Россия публично не объявляет лиц, внесенных ею в списки персон нон грата. Эти люди теоретически могут оказаться в ситуации, когда они куда-то отправляются, и их задерживают на границе. Этот момент надо иметь в виду", - во вторник журналистам в Сейме сказала А. Скайсгирите.
"Многие литовцы могут испытать этот момент на собственном опыте – например, судьи по делу 13 Января, когда Россия открыто заявила, что они будут включены в список лиц, которые не могут приехать в Россию. Однако ведь они могут разыскиваться на международном уровне", - рассуждала она.
"Реальность такова, и действовать необходимо соответственно", - добавила советник президента.
Однако она отмечает, что последний случай и сообщение из Москвы еще предстоит проверить
"Этот конкретный случай еще должен быть изучен, чтобы мы оперировали не слухами, не утечкой информации, а реальной информацией", - заявила советник президента.
Реагируя на новости из Москвы, министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис сказал, что его ведомство проверит достоверность опубликованной информации. Однако, если это подтвердится, фигурантам списков следует оценивать выезд в третьи страны, отметил он.
ELTA напоминает, что во вторник Москва объявила премьер-министра Эстонии К. Каллас "в розыск". Российский оппозиционный портал "Медиазона" также сообщил во вторник, что в список разыскиваемых включен министр культуры Литвы Симонас Кайрис.
"Медиазона" обнаружила обоих политиков, скачав всю общедоступную поисковую базу данных – почти 100 тыс. карт поиска – с сайта МВД России. В базе данных не указано, по какой статье разыскиваются К. Каллас и С. Кайрис.