Главный советник президента Литвы о Приднестровье: подобные действия мы уже видели

"Риск есть. Мы помним, что видели подобные действия в прошлом. Вероятно, хорошей аналогией будет 2014 год, когда некий регион "просит" у России защиты, а затем Россия соглашается ее предоставить. Следующим шагом будет попроситься в состав России, и Россия любезно соглашается принять. Этот сценарий уже использовался не раз и конечно очень опасен. Это опасно, прежде всего, для Молдовы", - сказала А. Скайсгирите журналистам после встречи с послом Польши в четверг.
"Наша цель – поддержать Молдову, ее территоиальную целостность и дать достойный отпор России", - отметила она.
Однако советник не уточнила, какие меры западные страны могут предпринять в ответ на решение приднестровских депутатов.
Представители пророссийских повстанцев в Приднестровье в среду обратились к России с просьбой о "защите", вызвав опасения, что эта территория может стать новой горячей точкой в войне Москвы с соседней Украиной.
После принятия резолюции МИД России заявил, что рассматривает "все запросы о помощи".
Правительство Молдовы заявило, что отвергает "пропагандистские заявления" Приднестровья.