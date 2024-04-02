Главный советник президента Литвы о новом министре обороны: больших чудес ожидать не стоит

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

По словам главного советника президента Фредерикаса Янсонаса, ожидать "чудес" от нового министра национальной обороны Лауринаса Кащюнаса в этом созыве не стоит.

"Произойдут ли какие-то чудеса вроде землетрясений – определенно нет. Может ли что-то измениться по отдельности – стиль общения, вгляд, еще что-то – возможно. Но я не думаю, что стоит ожидать действительно больших чудес", – сказал Ф. Янсонас в эфире Žinių radijas.

Тем не менее, советник лидера страны отмечает, что разногласия между премьер-министром Ингридой Шимоните и бывшим министром национальной обороны Арвидасом Анушаускасом были очевидны. Поэтому, по его словам, бывший министр больше не мог продолжать свою работу.

"Почему поменяли министра, потому что разногласия с премьером в те выходные стали очевидны. Заявление уже лежало на столе. Из того, что говорилось публично, было ясно, что люди, скорее всего, больше не будут работать вместе", – сказал Ф. Янсонас.

"А в Литовском государстве в настоящее время не может быть министра национальной обороны и премьер-министра, которые совершенно не согласны друг с другом, потому что они оба являются членами Государственного совета по обороне и решения должны приниматься. Это увольнение министра стало форс-мажором, которому не воспротивишься", – добавил он.

На прошлой неделе в Сейме был приведен к присяге новый министр национальной обороны Л. Кащюнас.

Л. Кащюнас сменил на этом посту своего коллегу по партии А. Анушаускаса.

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