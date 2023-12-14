Главный советник президента Литвы не считает, что разблокированные средства изменят позицию Венгрии относительно Украины

"Я не знаю, возможны ли деньги за принципы, потому что неодобрение В. Орбаном Украины основано на других вещах – дело не только в деньгах, а в геополитической ситуации. Речь идет об отношениях между Украиной и Венгрией. Я бы сказала, что его аргументы не являются чисто денежными. Что делает эту привязку, конечно, немного менее важной", - сказала в четверг Скайсгирите.

Однако советник президента подчеркивает, что, если Венгрия и дальше будет занимать скептическую позицию по вопросу членства Украины в ЕС, это станет сильным ударом по принципу единогласия ЕС.

"Хотя мы действительно хотим принять это решение во время Европейского совета, жизнь сегодняшним днем не заканчивается, жизнь продолжается. И те страны, которые поддерживают Украину, будут продолжать поддерживать Украину и будут продолжать стремиться к тому, чтобы Украина начала переговоры как можно скорее, но, как уже отметил президент, принципу единогласия Евросоюза будет нанесен огромный удар", - сказала А. Скайсгирите.