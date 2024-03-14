Главный советник президента: Литва имеет производственные мощности для удовлетворения потребностей в военных дронах

"Сегодняшняя дискуссия показала, что наши промышленные мощности удовлетворят потребности не только Литвы, но и других стран. Можно сократить эти цепочки поставок внутри страны. Необходимо только закрепить правовое регулирование. Президент выразил надежду, что как можно скорее у нас появятся поступившие в Сейм и сопутствующие им проекты, которые позволят совершать в Литве как можно больше приобретений", - сказал К. Будрис в четверг после встречи президента Гитанаса Науседы с представителями государственных учреждений и бизнеса.
Советник президента также упомянул, что важным элементом, обсуждаемым в производстве дронов, является сокращение цепочки поставок до такой степени, чтобы они производились в Литве и обеспечивали необходимые потребности.
"Интересы национальной безопасности немного меняются. Речь идет о том, что во время войны и определенных ограничений поставок все производство было бы сосредоточено в Литве. Чтобы мы могли обеспечить наши основные потребности", - сказал советник президента.
Принимавший участие во встрече министр обороны Арвидас Анушаускас сказал, что Литва могла бы удовлетворить потребность Украины в беспилотниках, используя китайские комплектующие. Однако он подчеркивает, что хотя в ближайшем будущем будет создана правовая база, которая позволит литовским производителям производить и передавать такие дроны, целью остается снижение зависимости от китайских комплектующих.
"Проект предусматривает третьи страны, но мы явно имеем в виду Украину. Очевидно, что цель состоит в том, чтобы сделать цепочку как можно короче и обойтись без вклада Китая. Поэтому производители, которые у нас есть, должны проектировать свое производство, снижая зависимость от китайских комплектующих", - отметил он.
В начале января Комитет по национальной безопасности и обороне Сейма обсуждал вопросы развития беспилотных систем в Литве. По словам участвовавшего во встрече заместителя министра обороны Жильвинаса Томкуса, ежегодно на это планируется выделять 30 млн евро.
Председатель КНБО Лауринас Кащюнас говорит, что в Литве уже есть потенциал значительно расширить производство боевых дронов FPV (англ. first-person view – с видом от первого лица). Также, по его словам, планируется, что на следующем заседании Государственного совета обороны (ГСО) будет рассмотрен вопрос развития производства дронов и их интеграции в армию не только в разведывательной роли.