Главный советник президента: Литва имеет производственные мощности для удовлетворения потребностей в военных дронах

"Сегодняшняя дискуссия показала, что наши промышленные мощности удовлетворят потребности не только Литвы, но и других стран. Можно сократить эти цепочки поставок внутри страны. Необходимо только закрепить правовое регулирование. Президент выразил надежду, что как можно скорее у нас появятся поступившие в Сейм и сопутствующие им проекты, которые позволят совершать в Литве как можно больше приобретений", - сказал К. Будрис в четверг после встречи президента Гитанаса Науседы с представителями государственных учреждений и бизнеса.