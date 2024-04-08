Главный экономист Swedbank: власти не должны бояться заимствовать на оборону

"Если мы говорим о том, что нам нужно здесь и сейчас, уже договорившись о том, что есть некоторые меры, с помощью которых мы могли бы значительно повысить безопасность Литвы, то заимствование, вероятно, является одним из лучших инструментов", - сказал Н. Мачюлис Žinių radijas.

"Как раз на прошлой неделе были опубликованы государственные финансы сектора власти, дефицит бюджета оказался намного ниже, чем прогнозировалось и планировалось, государственный долг составляет 38 проц. валового внутреннего продукта, что вдвое ниже, чем в среднем по Европейскому союзу", - пояснил экономист.