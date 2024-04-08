Главный экономист Swedbank: повышения налога на прибыль недостаточно для устойчивого финансирования оборонных нужд

"Некоторые политические партии предлагают еще больше повысить налог на прибыль, и это популярная идея среди некоторых избирателей. Но доходы от налога на прибыль очень нестабильны. Особенно, когда для бизнеса наступает более трудный цикл, прибыли может не остаться. Я не говорю о том, что некоторые компании могут оптимизировать налоги и платить их за пределами Литвы", - в понедельник Žinių radijas сказал Н. Мачюлис.

Экономист утверждает, что самый простой способ создать устойчивое финансирование обороны – это упразднить налоговые льготы. Однако, по его словам, прошлогодние дискуссии по налоговой реформе показали, что подобные решения не пользуются популярностью.