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В связи с концентрацией Россией военных мощностей у границ Украины и в Беларуси главные советники президентов Литвы, Латвии, Эстонии и Польши по вопросам внешней политики и национальной безопасности обсудили в Вильнюсе ситуацию с безопасностью в регионе.
Главные советники президентов стран Балтии и Польши обсудили безопасность в регионе
© AP-Scanpix

Как говорится в распространенном в четверг сообщении президентского ведомства Литвы, участники встречи были единодушны в том, что ультиматумы России государствам Запада раскрыли стремление Кремля изменить мировой порядок, основанный на уважении к правам человека, международному праву и соглашениям.

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На встрече подчеркивалось, что сейчас как никогда важно сплотиться и защищать ценности, которые являются главным связующим западных союзников элементом, который гарантирует мир и стабильность и позволяет достичь коллективной безопасности.

"Мы должны сделать все и не допустить никаких новых разделительных линий в Европе, - говорится в сообщении. - В Украине идет борьба за западные ценности, поэтому необходимо предоставлять этой стране всяческую политическую, экономическую и военную помощь".

Как отмечает офис президента, активные действия союзников, конкретная помощь в укреплении возможностей Украины защитить себя является лучшим фактором, сдерживающим российскую агрессию.

"Балтийские государства и Польша являются и останутся одними из ближайших сторонников суверенитета и свободы Украины", - говорится в сообщении.

Участники встречи также обсудили встающие перед регионом угрозы, возможные совместные действия по укреплению безопасности и обороны региона в формате НАТО, а также подчеркнули особое значение сильного присутствия НАТО в странах Балтии и Польше.

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