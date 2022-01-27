Главные советники президентов стран Балтии и Польши обсудили безопасность в регионе

Как говорится в распространенном в четверг сообщении президентского ведомства Литвы, участники встречи были единодушны в том, что ультиматумы России государствам Запада раскрыли стремление Кремля изменить мировой порядок, основанный на уважении к правам человека, международному праву и соглашениям.

На встрече подчеркивалось, что сейчас как никогда важно сплотиться и защищать ценности, которые являются главным связующим западных союзников элементом, который гарантирует мир и стабильность и позволяет достичь коллективной безопасности.

"Мы должны сделать все и не допустить никаких новых разделительных линий в Европе, - говорится в сообщении. - В Украине идет борьба за западные ценности, поэтому необходимо предоставлять этой стране всяческую политическую, экономическую и военную помощь".

Как отмечает офис президента, активные действия союзников, конкретная помощь в укреплении возможностей Украины защитить себя является лучшим фактором, сдерживающим российскую агрессию.

"Балтийские государства и Польша являются и останутся одними из ближайших сторонников суверенитета и свободы Украины", - говорится в сообщении.

Участники встречи также обсудили встающие перед регионом угрозы, возможные совместные действия по укреплению безопасности и обороны региона в формате НАТО, а также подчеркнули особое значение сильного присутствия НАТО в странах Балтии и Польше.