Главная избирательная комиссия опубликовала образец избирательного бюллетеня

"Подготовка к президентским выборам 12 мая идет полным ходом: сейчас мы занимаемся формированием муниципальных избирательных комиссий, которые начнут свою работу в ближайшее время, повышаем функциональность информационных систем ГИК, готовим к публикации избирательные документы, заботимся о том, чтобы избирательные участки были удобны для всех групп избирателей. Одной из важных задач является также подготовка образца избирательного бюллетеня", — прокомментировала подготовку к предстоящим выборам главы государства председатель ГИК Лина Петронене.

По ее словам, "новизна этих выборов заключается в том, что, в отличие от прошлых, политические партии также могут выдвигать кандидатов в президенты, поэтому в избирательном бюллетене будет не только имя кандидата в президенты, но и отметка о том, является ли он самовыдвиженцем или кандидатом, выдвинутым политической партией".