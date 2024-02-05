Главная избирательная комиссия опубликовала образец избирательного бюллетеня

"Подготовка к президентским выборам 12 мая идет полным ходом: сейчас мы занимаемся формированием муниципальных избирательных комиссий, которые начнут свою работу в ближайшее время, повышаем функциональность информационных систем ГИК, готовим к публикации избирательные документы, заботимся о том, чтобы избирательные участки были удобны для всех групп избирателей. Одной из важных задач является также подготовка образца избирательного бюллетеня", — прокомментировала подготовку к предстоящим выборам главы государства председатель ГИК Лина Петронене.
По ее словам, "новизна этих выборов заключается в том, что, в отличие от прошлых, политические партии также могут выдвигать кандидатов в президенты, поэтому в избирательном бюллетене будет не только имя кандидата в президенты, но и отметка о том, является ли он самовыдвиженцем или кандидатом, выдвинутым политической партией".
По словам Лины Петронене, "бюллетень для голосования на выборах президента 2024 года будет иметь тот же формат и цветовую гамму, что и этот представленный пример, а чтобы избирателям было интереснее его читать, мы с помощью искусственного интеллекта придумали забавные имена кандидатов и названия политических организаций, которые не связаны с потенциальными кандидатами. За месяц до выборов мы заменим их именами официально зарегистрированных кандидатов в президенты и укажем, кто их выдвинул. Именно эти бюллетени получат избиратели, когда придут голосовать".
Ко 2-му февраля ГИК зарегистрировала 9 участников политических кампаний, которые уже официально начали свои политические кампании.
Со списком можно ознакомиться здесь.
ГИК будет принимать заявки на регистрацию участников политических кампаний до 19 февраля (включительно). После этого начнется прием документов, к этому времени кандидаты должны будут внести избирательный залог в размере 8 995 евро со своего личного счета.
После подачи документов потенциальным кандидатам необходимо собрать 20 000 подписей избирателей в свою поддержку. После проверки документов, собранных подписей и установления соответствия кандидатов требованиям, установленным Избирательным кодексом, ГИК официально зарегистрирует кандидатов для участия в выборах.
Выборы Президента Республики состоятся 12 мая. В этот же день состоится референдум по поправке к статье 12 Конституции (сохранение гражданства).