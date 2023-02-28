"Если бы была повышена такая готовность, если бы потребовалось дислоцировать бригаду, дивизию в Литву – мы бы ее приняли. Потому что как принимающая страна мы готовы, нет необходимости в стационарной инфраструктуре во время войны или сдерживания, если бы это потребовалось, и ситуация диктовала бы необходимость передислокации. Это один из аспектов, мы можем принять, и они могут передислоцироваться", - сказал радио LRT В. Рупшис.
Однако командующий Литовской армией отмечает, что для постоянной дислокации немецкой бригады необходима постоянная, стационарная инфраструктура. По словам В. Рупшиса, именно к этому Литва в настоящее время готовится.
"Для этого происходит планирование, сформированы рабочие группы, на уровне министерств обсуждают эксперты. На сегодняшний день да, все казармы построены для наших солдат, и как принимающая сторона мы принимаем передовой батальон НАТО, американский батальон и другие подразделения. Так что впереди еще много работы", - сказал В. Рупшис.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В Литве проходит досрочное голосование на муниципальных выборах
28 февраля, в 7 ч. началось досрочное голосование на...
Эфир Delfi: удар по самолету в Мачулищах и нелегальная миграция от Лукашенко в свете законов ЕС
Белорусские активисты сообщили о диверсии на военном...
Зуокас: во второй тур могут попасть Бенкунскас, Раскявичюс, Томашевский
Кандидат от партии "Свобода и справедливость" в мэры...
Литва стала заложницей принятого Польшей решения: очереди грузовиков на границе могут стать еще больше
Польша приняла решение закрыть КПП на границе с...
В Литве вторую ночь подряд можно было увидеть северное сияние
Вторую ночь подряд в небе над Литвой можно было...