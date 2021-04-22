"Стягивание войск в восточную часть Украины или к восточной границе Украины - угроза для общей безопасности и, конечно, для безопасности НАТО и нас, как члена НАТО. Потому что ситуация с безопасностью сильно зависит от того, как будут развиваться действия, связанные со стягиванием военных подразделений России", - сказал журналистам В. Рупшис после встречи с президентом в четверг.

"С другой стороны, о прямой угрозе для Литвы, наверное, даже географически, мы не можем говорить, что усматриваем. Конечно, в случае любого военного конфликта это обязательно повлияет на безопасность НАТО и наши действия", - сказал главком ВС.

В. Рупшис сказал, что и он, и союзники - представители сил НАТО в Литве - заверили президента Гитанаса Науседу, что "к ситуации мы относимся очень серьезно и ко всему готовы".

Командир натовского подразделения в Литве, полковник Якоб Ларсен также заверил, что НАТО "пристально следит" за ситуацией на границе с Украиной.

"Как упоминалось, в географическом отношении Украина довольно далеко, но мы следим за ситуацией, у нас там дислоцированы силы, и мы всегда готовы содействовать обороне, НАТО всегда готова", - добавил Я. Ларсен.

Главный советник президента по вопросам национальной безопасности Дарюс Кулешюс сказал, что целью встречи с представителями вооруженных сил НАТО и США было обсудить повестку дня осуществляемых в Литве миссией и "услышать, как эти миссии скоординированы между собой и с деятельностью ВС Литвы и как все эти силы готовы действовать сообща" в плане обеспечения безопасности Литвы и региона.

"Эта стратегическая миссия по обеспечению сдерживания и коллективной обороны очень важна и в нынешнем контексте, когда мы видим, что Россия осуществляет вблизи границ государств-союзников НАТО концентрацию ВС и возможны различные провокационные, непреднамеренные или преднамеренные сценарии конфликта", - сказал советник.

"Мы находимся в безопасности и готовы. Осуществляемые НАТО как в Литве, так и в регионе миссии гарантируют надлежащую коллективную оборону и надлежащее сдерживание", - добавил он.

Президент Г. Науседа также подчеркнул, что услышал от представителей Литвы, США и НАТО заверения, что совместная деятельность союзников в Литве является "особенно слаженной и уже практически достигла пика интегрированной деятельности".

"Эффективное сдерживание особенно важно, когда у восточной границы Украины Россия концентрирует вооруженные силы беспрецедентного масштаба и продолжает провокации".

Во встрече с президентом приняли участие главком ВС Литвы, командиры миссий передовых сил, координационных сил, воздушной полиции, а также командование Сухопутных сил США.