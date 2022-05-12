"Руководству НАТО было заявлено, было заявлено руководством нашего государства, что мы непосредственного участия не принимаем. НАТО точно не будет принимать там участие посредством своего персонала, потому что такой приезд и работу по разминированию можно расценивать как непосредственное участие в этой войне", — заявил в четверг журналистам Рупшис.
По словам генерал-лейтенанта, "любое участие военных в операциях в Украине сейчас при пересечении границы будет возможно только после принятия соответствующих политических решений".
По словам командующего армией, потребность в разминировании Украины существует, но следует искать другие решения.
"Могут участвовать некоторые компании или учреждения, предоставляющие такую услугу", — сказал Рупшис.
Министр внутренних дел Агне Билотайте заявила в четверг СМИ, что после получения запроса от Украины Литва ищет возможности отправить в страну саперов, и там уже работает одно должностное лицо в составе следственной группы.
По ее словам, более чем на половине территории Украины оставлены мины или взрывные устройства.
По ее словам, в стране, борющейся с российским вторжением, насчитывается более полутысячи саперов, но их недостаточно. Тем более, что спешат обезвредить взрывчатые устройства как можно раньше, пока они еще видны сквозь растительность.
Она сказала, что ее коллеги планируют обратиться к председательствующей сейчас в Совете ЕС Франции с просьбой о координации отправки саперов в Украину через сеть полицейских учреждений.
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