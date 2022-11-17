"Здесь, знаете ли, трудно было бы и полякам, и любому другому государству НАТО или другому западному государству быть готовыми отреагировать сразу", - сказал он журналистам в четверг.

"Это было бы действительно сложно. У нас нет такого представления, и ни у кого нет и не бывает так, чтобы все государство находилось под зонтиком противовоздушной обороны (ПВО)", - сказал генерал-лейтенант.

Рупшис отметил, что для подготовки к такой ситуации необходимо иметь данные разведки, без которых сложно реагировать незамедлительно.

Командующий также сообщил, что из-за границы с Беларусью Литва сталкивается с аналогичными угрозами.

В Польше, недалеко от границы с Украиной, во вторник вечером упала ракета, в результате чего погибли 2 местных жителя. В связи с этим в частях ПВО литовской армии повышен уровень боевой готовности.

Вашингтон и Варшава считают, что ракету запустили украинские вооруженные силы, защищаясь от атак Кремля, но Запад заявляет, что окончательная ответственность за инцидент все равно ложится на Москву.

В свою очередь, Киев утверждает, что ракету запустила Россия, и просит поделиться "всеми имеющимися данными".