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Главнокомандующий армией Литвы Вальдемарас Рупшис говорит, что сообщения России о ликвидации украинских "диверсантов" - это поиски повода для вторжения.
Valdemaras Rupšys
Valdemaras Rupšys
© DELFI / Šarūnas Mažeika

"Есть начало. Уже происходит, но я не говорю, что сейчас можно делать какие-то выводы, где тут окончание, какие цели, чего добиваются, но начало уже есть", - сказал генерал-лейтенант журналистам в понедельник.

"Наверное, всем ясно - и нам ясно, и мировому сообществу ясно, и, думаю, некоторым россиянам ясно, что это просто-напросто поиски повода и искусственно созданная ситуация, и участия украинцев там, я глубоко убежден, нет", - добавил он.

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Вице-министр обороны Жильвинас Томкус сказал, что к приходящей из России информации следует относиться критически.

"Ту информацию, которая имеется, и особенно которая приходит из России, нужно оценивать критически и смотреть, насколько эта информация достоверна, а сколько там дезинформации. То, что в таких обстоятельствах у нас будет большой поток дезинформации - это факт", - сказал Томкус.

Минобороны РФ в понедельник сообщило о ликвидации пяти "диверсантов", которые якобы проникли на территорию страны из Украины, а также об уничтожении двух якобы принадлежащих Вооруженным силам Украины боевых машин.

Это новейшее из череды заявлений, сделанных на фоне высокой напряженности из-за российских войск, которые стянуты к границе с Украиной, и опасений Запада, что Кремль может инсценировать какой-нибудь инцидент для оправдания своего потенциального военного вторжения в соседнюю страну.

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