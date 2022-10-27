Главком ВС Литвы: наши склады пустеют, одних финансов для их заполнения недостаточно

"Литовская армия провела не одну логистическую операцию, передавая Украине необходимые военные и невоенные средства – это означает, что наши собственные склады пустеют. Одних финансов для их заполнения недостаточно, необходимо укреплять оборонную промышленность", - сказал В. Рупшис после встречи с Ф. Лавинем.

"В военных конфликтах доминируют и особенно в будущем будут доминировать те армии, которые своевременно инвестировали в современные технологии, более быстрые механизмы принятия решений и пытаются применять новейшие военные концепции. На встрече были представлены приоритеты ОВС – это четкие ориентиры того, как мы должны создавать и развивать Литовскую армию", - добавил командующий Литовской армией.

Находящийся с рабочим визитом в Литве Ф. Лавинь также встретился с директором по оборонной политике Министерства охраны края Вайдотасом Урбялисом и директором Регионального центра кибернетической обороны полковником Ромуалдасом Петкявичюсом. После встречи В. Урбялис подчеркнул, что Россия представляет собой долгосрочную угрозу, поэтому союзники должны иметь необходимые возможности для ответа.

"Россия – это долгосрочная угроза, у союзников должны быть необходимые возможности для ответа на эту угрозу. НАТО должно оценить уроки, извлеченные из войны России против Украины, и включить их в концепции военного дела", - отметил директор по оборонной политике Министерства охраны края В. Урбялис.

Главная цель визита верховного главнокомандующего по трансформации ОВС НАТО в Литву – ознакомиться с текущими и будущими вызовами трансформации армий, с которыми сталкиваются страны, и с тем, как страны планируют их преодолевать с помощью партнерства, сотрудничества и многосторонних проектов. На встречах представлены приоритеты и запланированная работа ОВС, которые ориентированы на новую утвержденную военную концепцию НАТО и ее реализацию, процесс планирования обороны НАТО ввиду меняющейся ситуации в области безопасности, и развитие критических возможностей с учетом всех аспектов.

Верховный главнокомандующий по трансформации ОВС НАТО с командующим Литовской армией обсудил особую роль штаба в инновациях и экспериментах в Альянсе. Сегодняшняя ситуация с безопасностью, связанная с войной в Украине и угрозами, существующими в регионе, побуждает к поиску новых способов военного дела, включая в этот процесс последние инновации и военное сотрудничество.

Это первый визит верховного главнокомандующего по трансформации ОВС НАТО в Литву, из стран Балтии в конце прошлого года он посещал Эстонию во время международных кибернетических учений, встречался с командующим Вооруженными силами Эстонии. После визита в Литву генерал Ф. Лавинь вернется в США.