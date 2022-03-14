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Изначальный план России в Украине провалился, и украинские вооруженные силы (ВС) очень хорошо сконцентрированы, заявил командующий ВС Литвы Вальдемарас Рупшис.
Главком ВС Литвы: изначальный план России в Украине провалился
© DELFI / Orestas Gurevičius

"Безусловно, Россия не добилась своих первоначальных целей, то есть не было стремительного наступления, направленного на захват ключевых территорий", — заявил в понедельник журналистам генерал-лейтенант.

"На сегодняшний день, по их планам, они должны были быть на Днепре и закрепиться, а они до сих пор не вышли из того первого этапа по изоляции главных городов — Харькова, Киева, Мариуполя, не закрепляются они и под Одессой", - сказал он.

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По словам командующего армией, первоначальный план России практически "провалился", идет перегруппировка, и вероятно, пересмотр планов.

"А каким будет их следующий шаг, мы можем только догадываться и гадать, но я думаю, что украинские силы уже очень хорошо сконцентрированы, укомплектованы личным составом, получили в качестве поддержки очень полезную, ценную и хорошую военную технику и вооружение", - сказал Рупшис.

Россия начала вторжение в Украину 24 февраля.

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