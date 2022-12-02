"Внимание американцев никуда не пропало, внимание американцев было четким и соответственно адекватным актуальной на тот момент угрозе. Сейчас, когда эта угроза действительно увеличилась, есть какая-то непредсказуемость того, что может произойти в результате этой войны, куда она может устремиться, соответственно, американцы увеличили свое общее и очень значительное присутствие в Европе", - сказал В. Рупшис радиостанции LRT.

Командующий Литовской армией обращает внимание, что американцы разместили в Европе свои командные пункты, а также множество своих логистических объектов. По словам В. Рупшиса, очевидно, что после начала войны в Украине стратегия сдерживания в Литве перешла в стадию обороны.

"Тогда главным был сдерживающий фактор, демонстрация того, что мы здесь, мы можем увеличить свои силы в любой момент и форма присутствия может измениться, что и демонстрируется сейчас. (...) А сейчас, когда ситуация изменилась, дислоцируются те единицы, те средства, чтобы та единица сразу могла воевать. Это такой последовательный, красивый переход от одного режима к другому", - сказал он.

В. Рупшис обращает внимание на огромную добавленную стоимость ротации американских солдат в Литве.

"Речь идет о единицах, ротация которых осуществляется в соответствии с соглашением между Литвой и США. Сейчас мы обсудили эту ротацию как минимум до 2025 года, что у нас будут ротационные единицы США, которые будут проводить свою военную подготовку, тренировки. Конечно, у него будет такой сдерживающий фактор, но эти единицы также будут готовы вести оборонительные действия вместе с нами и вместе с другими союзниками", - подчеркнул командующий Литовской армией.

"Я не хочу говорить от имени политика или дипломата. Я говорю как офицер, отвечающий за вооруженную оборону государства, я вижу огромную добавленную стоимость в наличии этих сил в Литве и один из существенных гарантов в выполнении наших задач", - добавил он.

Командующий армией подчеркивает, что американские солдаты довольны предоставленной им Литвой инфраструктурой.

"То, что мы предоставили как государство, действительно удовлетворяет солдат и командиров США. Они очень благодарны нам, Литве и Литовской армии, которая непосредственно заботится об этом, помогает и вместе тренируется, потому что мы обеспечиваем условия, может быть, даже лучшие, чем в других странах на сегодняшний день", - сказал В. Рупшис.

Также, по его словам, для дальнейшего улучшения условий для солдат США в будущем на Пабрадском полигоне планируется построить район постоянных казарм.