"На военном уровне и среди командующих армиями есть всеобщая договоренность, и, наверное, между штабами и военным руководством низшего ранга, что поддержка должна продолжаться, должна усиливаться в соответствии с текущей ситуацией, насколько эта ситуация будет меняться и сколько еще мы должны дать. Но постоянно возникают технические проблемы", - в четверг радио LRT сказал В. Рупшис.

По его словам, НАТО сталкивается с двумя проблемами – обучение украинских солдат и желание стран-членов в первую очередь гарантировать собственную безопасность.

"Нельзя сразу дать чрезвычайное большое количество танков, потому что сначала нужно обучить. Нет ни одного типа такого танка, который использовался бы украинской армией до сих пор, у них нет таких на вооружении, поэтому необходимо обучать, а затем давать больше таких танков. И поэтому первая поддержка танками не особо большая", - отметил командующий армией.

Несмотря на технические препятствия для оказания военной поддержки Украине, генерал-лейтенант В. Рупшис подчеркнул, что позиция командующих армиями стран НАТО тверда – поддержку необходимо усиливать.