Главизбирком заинтересовался обещанием Гражулиса делиться половиной зарплаты евродепутата с избирателями

„По сообщению гражданина, комиссия собирает информацию об этом депутате Европарламента (ЕП) еще до обещанной избирателям отдачи половины зарплаты. После сбора информации будет принято решение о начале расследования“, – говорится в письменном комментарии Главизбиркома агентству Elta.
В настоящее время ежемесячная зарплата депутата Европарламента после вычета налогов Европейского союза (ЕС) и страховых взносов составляет почти 8,1 тыс. евро, сообщается на сайте Европарламента. И хотя все депутаты Европарламента получают одинаковую зарплату, конечная чистая сумма зарплаты политика зависит от налогового режима, действующего в стране происхождения лица.
П. Гражулис, получивший мандат европарламентария, еще до выборов в Европарламент, как и после них, утверждал, что будет делиться зарплатой европарламентария с жителями Литвы. Для этого, по словам П. Гражулиса, он создаст рабочую группу, которая и решит, как будет распределяться половина его ежемесячной зарплаты европарламентария.
„Безусловно, это скорее нравственный жест, мы не удовлетворим всех просящих, но моя позиция заключается в том, чтобы показать, что для меня гораздо важнее доверие людей, а не зарплата“, – заявил политик на пресс-конференции после выборов в ЕП.
На завершившихся в начале июня выборах в Европарламент большинство мест получил Союз Отечества- Христианские демократы Литвы. Консерваторам удалось сохранить троих своих представителей в Европарламенте. Социал-демократическая партия Литвы (СДПЛ) заняла второе место с 2 мандатами.