2024.06.17 21:16

Главизбирком заинтересовался обещанием Гражулиса делиться половиной зарплаты евродепутата с избирателями

 
elta
ru.DELFI.lt
Gražulis apsisprendė vykti į Europos Parlamentą
Gražulis apsisprendė vykti į Europos Parlamentą

Главная избирательная комиссия (Главизбирком) собирает информацию об обещании избранного в Европарламент Пятраса Гражулиса отдавать избирателям половину своей зарплаты.

„По сообщению гражданина, комиссия собирает информацию об этом депутате Европарламента (ЕП) еще до обещанной избирателям отдачи половины зарплаты. После сбора информации будет принято решение о начале расследования“, – говорится в письменном комментарии Главизбиркома агентству Elta.

В настоящее время ежемесячная зарплата депутата Европарламента после вычета налогов Европейского союза (ЕС) и страховых взносов составляет почти 8,1 тыс. евро, сообщается на сайте Европарламента. И хотя все депутаты Европарламента получают одинаковую зарплату, конечная чистая сумма зарплаты политика зависит от налогового режима, действующего в стране происхождения лица.

П. Гражулис, получивший мандат европарламентария, еще до выборов в Европарламент, как и после них, утверждал, что будет делиться зарплатой европарламентария с жителями Литвы. Для этого, по словам П. Гражулиса, он создаст рабочую группу, которая и решит, как будет распределяться половина его ежемесячной зарплаты европарламентария.

„Безусловно, это скорее нравственный жест, мы не удовлетворим всех просящих, но моя позиция заключается в том, чтобы показать, что для меня гораздо важнее доверие людей, а не зарплата“, – заявил политик на пресс-конференции после выборов в ЕП.

На завершившихся в начале июня выборах в Европарламент большинство мест получил Союз Отечества- Христианские демократы Литвы. Консерваторам удалось сохранить троих своих представителей в Европарламенте. Социал-демократическая партия Литвы (СДПЛ) заняла второе место с 2 мандатами.

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