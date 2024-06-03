Главизбирком утвердил результаты президентских выборов в Литве

Как и в 2019 году, Г. Науседа одержал победу на этих выборах над своей конкуренткой, кандидатом от консерваторов Ингридой Шимоните.

ГИК, получив последние бюллетени из иностранных посольств и подсчитав голоса на всех избирательных участках, утвердила окончательный результат – действующего президента поддержали 74,15 проц. граждан. Тогда как И. Шимоните, занявшая второе место, получила 24,34 проц. голосов.

"Окончательный процент принявших участие избирателей после подсчета всех голосов составляет 49,74 процента. Количество недействительных бюллетеней составляет 1,51 проц. от числа принявших участие в выборах", - сказала на заседании комиссии в субботу председатель ГИК Лина Петронене.