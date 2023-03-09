Главизбирком снял Штраупайте с выборов мэра Висагинаса

На муниципальных выборах, состоявшихся в воскресенье, 5 марта, представительница партии "Свободы и справедливость" Д. Штраупайте набрала в Висагинасе 23,77 проц. голосов и вышла во второй тур.
В 2019 г. Д. Штраупайте прошла в совет с партией "Союз свободы (либералы)". В том же году Паневежский окружной суд признал Д. Штраупайте виновной во взяточничестве, злоупотреблении служебным положением и подделке документов. Осужденная обжаловала это решение, прося суд апелляционной инстанции оправдать ее.
Жалоба Д. Штраупайте была частично удовлетворена. Апелляционный суд отменил ранее назначенный Д. Штраупайте приговор в виде трех лет лишения свободы условно. Это было сделано после того, как суд переквалифицировал совершенное политиком преступное деяние с тяжкого на средней тяжести.
Паневежский окружной суд в среду объявил, что уточненная часть приговора запрещает Д. Штраупайте назначаться на избираемые или назначаемые должности в государственных или муниципальных учреждениях, их предприятиях, компаниях или неправительственных организациях.
Штраупайте утверждает, что по поводу решения обратится в Страсбургский суд.
По словам политика, решения Апелляционного суда и ЦИК несправедливы, и она планирует обжаловать их в Страсбургском суде. По ее словам, такой приговор является нарушением принципов справедливости.
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